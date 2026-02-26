تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
26-02-2026
|
11:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الفنان والمخرج المسرحي المصري ياسر صادق، بعد صراع طويل مع المرض، بعدما أُصيب بوعكة صحيّة في الفترة الأخيرة، نتيجة إصابته بورم خبيث، إنتشر بسرعة في جسده.
وأعلن خبر الوفاة الفنان
منير مكرم
عضو
نقابة المهن التمثيلية
، وقال عبر حسابه الرسمي على "
فيسبوك
": "سنظل معًا حتى نلتقي.. الدوام لله، ياسر صادق أخي وصديق عمري". (ارم نيوز)
