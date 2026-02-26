ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً

توفي الفنان والمخرج المسرحي المصري ياسر صادق، بعد صراع طويل مع المرض، بعدما أُصيب بوعكة صحيّة في الفترة الأخيرة، نتيجة إصابته بورم خبيث، إنتشر بسرعة في جسده.

وأعلن خبر الوفاة الفنان عضو ، وقال عبر حسابه الرسمي على " ": "سنظل معًا حتى نلتقي.. الدوام لله، ياسر صادق أخي وصديق عمري". (ارم نيوز)