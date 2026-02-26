تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
شقيقة سعاد حسني تُفجّر مفاجأة: صديقتها سرقت ممتلكاتها الثمينة بعد وفاتها
Lebanon 24
26-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت جنجاه، شقيقة الفنانة الراحلة
سعاد حسني
، جدلا واسعا بعد تصريحاتها التي اتهمت فيها
نادية يسري
صديقة أختها، بالاستيلاء على بعض ممتلكاتها عقب وفاتها.
وأوضحت أن الحقائب التي تسلمتها من نادية بعد وفاة سعاد كانت 7: 3 منها فارغة، والبقية تحتوي على ملابس منزلية بسيطة، بينما المقتنيات الثمينة التي كانت بحوزة سعاد قبل سفرها، مثل
الذهب
وساعتها الذهبية، لم تصل إلى الأسرة. (روسيا اليوم)
