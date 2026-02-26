عمره 23 عاماً... العثور على إبن ممثلة شهيرة ميتاً وهذا ما كشفته التسجيلات​

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

Lebanon 24
26-02-2026 | 15:15
A-
A+
كشفت تسجيلات مكالمة الطوارئ، عن العثور على روبرت كوزبي جونيور، إبن النجمة في برنامج "Real Housewives of Salt Lake City" ماري كوزبي، البالغ من العمر 23 عاماً، "غير واع ولا يتنفس"، عند وصول خدمات الطوارىء.

وتمّ إعطاء روبرت جرعة واحدة من دواء "ناركان" قبل وصول الشرطة.

وأكدت شرطة مدينة "سولت ليك"، أن الضباط استجابوا لنداء جرعة زائدة من المخدرات، وتحوّل لاحقًا، إلى تحقيق في وفاة. (ارم نيوز)
 
 
 
