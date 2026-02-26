عمره 23 عاماً... العثور على إبن ممثلة شهيرة ميتاً وهذا ما كشفته التسجيلات​

كشفت تسجيلات مكالمة الطوارئ، عن العثور على كوزبي ، إبن النجمة في برنامج "Real Housewives of Salt Lake City" ماري كوزبي، البالغ من العمر 23 عاماً، "غير واع ولا يتنفس"، عند وصول خدمات الطوارىء.



وتمّ إعطاء روبرت جرعة واحدة من دواء "ناركان" قبل وصول الشرطة.



وأكدت شرطة مدينة " "، أن الضباط استجابوا لنداء جرعة زائدة من المخدرات، وتحوّل لاحقًا، إلى تحقيق في وفاة. (ارم نيوز)

