تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
6
o
بشري
8
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
عمره 23 عاماً... العثور على إبن ممثلة شهيرة ميتاً وهذا ما كشفته التسجيلات
Lebanon 24
26-02-2026
|
15:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تسجيلات مكالمة الطوارئ، عن العثور على
روبرت
كوزبي
جونيور
، إبن النجمة في برنامج "Real Housewives of Salt Lake City" ماري كوزبي، البالغ من العمر 23 عاماً، "غير واع ولا يتنفس"، عند وصول خدمات الطوارىء.
وتمّ إعطاء روبرت جرعة واحدة من دواء "ناركان" قبل وصول الشرطة.
وأكدت شرطة مدينة "
سولت ليك
"، أن الضباط استجابوا لنداء جرعة زائدة من المخدرات، وتحوّل لاحقًا، إلى تحقيق في وفاة. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعرضت للخيانة والغدر… ممثلة شهيرة جدًا تكشف عن رحلتها مع العلاج النفسي لمدة 20 عامًا!
Lebanon 24
تعرضت للخيانة والغدر… ممثلة شهيرة جدًا تكشف عن رحلتها مع العلاج النفسي لمدة 20 عامًا!
27/02/2026 02:02:46
27/02/2026 02:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف عن تحضيراتها لفيلم جديد مع أحمد فهمي!
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف عن تحضيراتها لفيلم جديد مع أحمد فهمي!
27/02/2026 02:02:46
27/02/2026 02:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على دبلوماسي روسي ميتًا داخل سفارة بلاده في قبرص
Lebanon 24
العثور على دبلوماسي روسي ميتًا داخل سفارة بلاده في قبرص
27/02/2026 02:02:46
27/02/2026 02:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 14 عامًا.. ممثلة شهيرة تعود بـ3 مسلسلات في رمضان
Lebanon 24
بعد غياب 14 عامًا.. ممثلة شهيرة تعود بـ3 مسلسلات في رمضان
27/02/2026 02:02:46
27/02/2026 02:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ارم نيوز
سولت ليك
جونيور
روبرت
جيلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصور... إعلاميّة الـ"أم تي في" في مراحل مُتقدّمة من حملها
Lebanon 24
بالصور... إعلاميّة الـ"أم تي في" في مراحل مُتقدّمة من حملها
15:46 | 2026-02-26
26/02/2026 03:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هل يعيش "إيلي جلادة" قصّة حب؟
Lebanon 24
بالفيديو... هل يعيش "إيلي جلادة" قصّة حب؟
14:03 | 2026-02-26
26/02/2026 02:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني عيسى ينسحب من برنامج وهو منفعل: "ما فيي كمل ما بقى حدا يحكي".. شاهدوا ما حدث
Lebanon 24
طوني عيسى ينسحب من برنامج وهو منفعل: "ما فيي كمل ما بقى حدا يحكي".. شاهدوا ما حدث
12:57 | 2026-02-26
26/02/2026 12:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
01:30 | 2026-02-26
26/02/2026 01:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. محمد الأحمد على علاقة بممثلة سورية ويدخل القفص الذهبي قريبا
Lebanon 24
سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. محمد الأحمد على علاقة بممثلة سورية ويدخل القفص الذهبي قريبا
01:06 | 2026-02-26
26/02/2026 01:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:46 | 2026-02-26
بالصور... إعلاميّة الـ"أم تي في" في مراحل مُتقدّمة من حملها
14:03 | 2026-02-26
بالفيديو... هل يعيش "إيلي جلادة" قصّة حب؟
12:57 | 2026-02-26
طوني عيسى ينسحب من برنامج وهو منفعل: "ما فيي كمل ما بقى حدا يحكي".. شاهدوا ما حدث
12:09 | 2026-02-26
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
11:16 | 2026-02-26
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
06:12 | 2026-02-26
ريتا حرب تتألق بإطلالة شتوية أنيقة
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 02:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 02:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 02:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24