لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
Lebanon 24
27-02-2026
|
02:50
photos
كشف أحمد
تيمور
زوج الفنانة
المصرية
مي عز الدين
عن خضوعها لعملية جراحية.
وكتب تيمور عبر حسابه على "إنستغرام" منشوراً كشف فيه عن تدهور حالة مي الصحية خلال الفترة الماضية ما استدعى دخولها المستشفى وخضوعها لعمل جراحي ، مؤكداً أنها تتلقى حالياً الرعاية الطبية داخل العناية المركزة.
وقال تيمور: "مي تعبانة من قبل
رمضان
بأسبوعين، ودخلت المستشفى من أسبوع، وأجرت جراحة النهاردة وهي في العناية المركزة حالياً... دعواتكم لها بالشفاء".
عملية جراحية خضع لها هاني شاكر.. وهذه حالته
Lebanon 24
عملية جراحية خضع لها هاني شاكر.. وهذه حالته
27/02/2026 10:59:25
27/02/2026 10:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعمليّة جراحيّة خطيرة... فنانة وملكة جمال سابقة في المستشفى وصديقتها تدعو للدعاء لها
Lebanon 24
خضعت لعمليّة جراحيّة خطيرة... فنانة وملكة جمال سابقة في المستشفى وصديقتها تدعو للدعاء لها
27/02/2026 10:59:25
27/02/2026 10:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها لإصابة بليغة... فنانة قديرة تخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة وهذا وضعها الصحيّ
Lebanon 24
بعد تعرّضها لإصابة بليغة... فنانة قديرة تخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة وهذا وضعها الصحيّ
27/02/2026 10:59:25
27/02/2026 10:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة وخضع لعمليّة جراحيّة "صعبة".. هذا آخر خبر عن حالة فنان لبنانيّ قدير
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة وخضع لعمليّة جراحيّة "صعبة".. هذا آخر خبر عن حالة فنان لبنانيّ قدير
27/02/2026 10:59:25
27/02/2026 10:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مي عز الدين
عز الدين
وقال تيم
المصرية
تيمور
رمضان
مصرية
بانت
عن استبعاد كندة حنا من مسلسل "النويلاتي".. هذا ما كشفته المخرجة رشا شربتجي (فيديو)
Lebanon 24
عن استبعاد كندة حنا من مسلسل "النويلاتي".. هذا ما كشفته المخرجة رشا شربتجي (فيديو)
00:41 | 2026-02-27
27/02/2026 12:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيقة سعاد حسني تُفجّر مفاجأة: صديقتها سرقت ممتلكاتها الثمينة بعد وفاتها
Lebanon 24
شقيقة سعاد حسني تُفجّر مفاجأة: صديقتها سرقت ممتلكاتها الثمينة بعد وفاتها
23:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إعلاميّة الـ"أم تي في" في مراحل مُتقدّمة من حملها
Lebanon 24
بالصور... إعلاميّة الـ"أم تي في" في مراحل مُتقدّمة من حملها
15:46 | 2026-02-26
26/02/2026 03:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 23 عاماً... العثور على إبن ممثلة شهيرة ميتاً وهذا ما كشفته التسجيلات
Lebanon 24
عمره 23 عاماً... العثور على إبن ممثلة شهيرة ميتاً وهذا ما كشفته التسجيلات
15:15 | 2026-02-26
26/02/2026 03:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هل يعيش "إيلي جلادة" قصّة حب؟
Lebanon 24
بالفيديو... هل يعيش "إيلي جلادة" قصّة حب؟
14:03 | 2026-02-26
26/02/2026 02:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران مستعدة للحرب.. فهل أميركا كذلك؟
Lebanon 24
إيران مستعدة للحرب.. فهل أميركا كذلك؟
10:30 | 2026-02-26
26/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
00:41 | 2026-02-27
عن استبعاد كندة حنا من مسلسل "النويلاتي".. هذا ما كشفته المخرجة رشا شربتجي (فيديو)
23:00 | 2026-02-26
شقيقة سعاد حسني تُفجّر مفاجأة: صديقتها سرقت ممتلكاتها الثمينة بعد وفاتها
15:46 | 2026-02-26
بالصور... إعلاميّة الـ"أم تي في" في مراحل مُتقدّمة من حملها
15:15 | 2026-02-26
عمره 23 عاماً... العثور على إبن ممثلة شهيرة ميتاً وهذا ما كشفته التسجيلات
14:03 | 2026-02-26
بالفيديو... هل يعيش "إيلي جلادة" قصّة حب؟
12:57 | 2026-02-26
طوني عيسى ينسحب من برنامج وهو منفعل: "ما فيي كمل ما بقى حدا يحكي".. شاهدوا ما حدث
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 10:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 10:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 10:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
