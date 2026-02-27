تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)

Lebanon 24
27-02-2026 | 02:50
A-
A+
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف أحمد تيمور زوج الفنانة المصرية مي عز الدين عن خضوعها لعملية جراحية.

وكتب تيمور عبر حسابه على "إنستغرام" منشوراً كشف فيه عن تدهور حالة مي الصحية خلال الفترة الماضية ما استدعى دخولها المستشفى وخضوعها لعمل جراحي ، مؤكداً أنها تتلقى حالياً الرعاية الطبية داخل العناية المركزة.

وقال تيمور: "مي تعبانة من قبل رمضان بأسبوعين، ودخلت المستشفى من أسبوع، وأجرت جراحة النهاردة وهي في العناية المركزة حالياً... دعواتكم لها بالشفاء".
 




Advertisement
مواضيع ذات صلة
عملية جراحية خضع لها هاني شاكر.. وهذه حالته
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 10:59:25 Lebanon 24 Lebanon 24
خضعت لعمليّة جراحيّة خطيرة... فنانة وملكة جمال سابقة في المستشفى وصديقتها تدعو للدعاء لها
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 10:59:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرّضها لإصابة بليغة... فنانة قديرة تخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة وهذا وضعها الصحيّ
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 10:59:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة وخضع لعمليّة جراحيّة "صعبة".. هذا آخر خبر عن حالة فنان لبنانيّ قدير
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 10:59:25 Lebanon 24 Lebanon 24

مي عز الدين

عز الدين

وقال تيم

المصرية

تيمور

رمضان

مصرية

بانت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:41 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:46 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:03 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
00:41 | 2026-02-27
Lebanon24
23:00 | 2026-02-26
Lebanon24
15:46 | 2026-02-26
Lebanon24
15:15 | 2026-02-26
Lebanon24
14:03 | 2026-02-26
Lebanon24
12:57 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24