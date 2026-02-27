تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)

كشف أحمد زوج الفنانة عن خضوعها لعملية جراحية.



وكتب تيمور عبر حسابه على "إنستغرام" منشوراً كشف فيه عن تدهور حالة مي الصحية خلال الفترة الماضية ما استدعى دخولها المستشفى وخضوعها لعمل جراحي ، مؤكداً أنها تتلقى حالياً الرعاية الطبية داخل العناية المركزة.



وقال تيمور: "مي تعبانة من قبل بأسبوعين، ودخلت المستشفى من أسبوع، وأجرت جراحة النهاردة وهي في العناية المركزة حالياً... دعواتكم لها بالشفاء".







