جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

وأخيراً كشف لغز "توواليت ".. معلومات عن المغني صاحب القناع الذي أثار فضول الجمهور (صورة)

Lebanon 24
27-02-2026 | 04:22
وأخيراً كشف لغز توواليت .. معلومات عن المغني صاحب القناع الذي أثار فضول الجمهور (صورة)
وأخيراً كشف لغز توواليت .. معلومات عن المغني صاحب القناع الذي أثار فضول الجمهور (صورة) photos 0
احتل اسم "تووليت" أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي طيلة السنوات الأخيرة،  حيث تساءل الجمهور عن شخصيته الحقيقية.

وتعددت الفرضيات حوله، فهناك من زعم أنه نجل النجم عمرو دياب، بينما رجّح آخرون أن يكون أحد مطربي الراب المعروفين الذين قرروا الظهور بشكل مختلف، في حين رأى البعض أنه مجرد فنان شاب اختار الغموض كوسيلة دعائية ذكية لجذب الانتباه وتحقيق الانتشار السريع.
 
 
 
 
 
 
وزادت حالة الغموض مع اعتماده الظهور مرتديًا قناعًا في حفلاته وعروضه الغنائية. 

وبعد طول انتظار، خرج حلمي عبدالباقي، وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية في مصر، ليضع حدًا لحالة الجدل، إذ كشف خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني مساء الأربعاء الماضي عن الهوية الحقيقية لصاحب القناع.

وبيّن أن اسمه الحقيقي هو محمد خفاجي، مغني راب شاب، مضيفًا أن النقابة كان لزامًا عليها التأكد من شخصيته قبل استخراج كارنيه العضوية له، وهو ما حدث بالفعل عندما حضر وكشف عن هويته.





