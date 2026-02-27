وأخيراً كشف لغز "توواليت ".. معلومات عن المغني صاحب القناع الذي أثار فضول الجمهور (صورة)

احتل اسم "تووليت" في مصر والعالم العربي طيلة السنوات الأخيرة، حيث تساءل الجمهور عن شخصيته الحقيقية.



وتعددت الفرضيات حوله، فهناك من زعم أنه نجل النجم ، بينما رجّح آخرون أن يكون أحد مطربي الراب المعروفين الذين قرروا الظهور بشكل مختلف، في حين رأى البعض أنه مجرد فنان شاب اختار الغموض كوسيلة دعائية ذكية لجذب الانتباه وتحقيق الانتشار السريع.

وزادت حالة الغموض مع اعتماده الظهور مرتديًا قناعًا في حفلاته وعروضه الغنائية.



وبعد طول انتظار، خرج عبدالباقي، وكيل مجلس في مصر، ليضع حدًا لحالة الجدل، إذ كشف خلال ظهوره في مساء الأربعاء الماضي عن الهوية الحقيقية لصاحب القناع.



وبيّن أن اسمه الحقيقي هو ، مغني راب شاب، مضيفًا أن النقابة كان لزامًا عليها التأكد من شخصيته قبل استخراج كارنيه العضوية له، وهو ما عندما حضر وكشف عن هويته.









