تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
وأخيراً كشف لغز "توواليت ".. معلومات عن المغني صاحب القناع الذي أثار فضول الجمهور (صورة)
Lebanon 24
27-02-2026
|
04:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتل اسم "تووليت"
أخبار
مواقع التواصل الاجتماعي
في مصر والعالم العربي طيلة السنوات الأخيرة، حيث تساءل الجمهور عن شخصيته الحقيقية.
وتعددت الفرضيات حوله، فهناك من زعم أنه نجل النجم
عمرو دياب
، بينما رجّح آخرون أن يكون أحد مطربي الراب المعروفين الذين قرروا الظهور بشكل مختلف، في حين رأى البعض أنه مجرد فنان شاب اختار الغموض كوسيلة دعائية ذكية لجذب الانتباه وتحقيق الانتشار السريع.
وزادت حالة الغموض مع اعتماده الظهور مرتديًا قناعًا في حفلاته وعروضه الغنائية.
وبعد طول انتظار، خرج
حلمي
عبدالباقي، وكيل مجلس
نقابة المهن الموسيقية
في مصر، ليضع حدًا لحالة الجدل، إذ كشف خلال ظهوره في
برنامج تلفزيوني
مساء الأربعاء الماضي عن الهوية الحقيقية لصاحب القناع.
وبيّن أن اسمه الحقيقي هو
محمد خفاجي
، مغني راب شاب، مضيفًا أن النقابة كان لزامًا عليها التأكد من شخصيته قبل استخراج كارنيه العضوية له، وهو ما
حدث بالفعل
عندما حضر وكشف عن هويته.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مايا دياب تثير فضول جمهورها بصورة من الطائرة
Lebanon 24
مايا دياب تثير فضول جمهورها بصورة من الطائرة
27/02/2026 13:24:31
27/02/2026 13:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"نيويورك تايمز": ترامب لن يقدم لزيلينسكي ضمانات أمنية بالشكل الذي يطلبه الأخير
Lebanon 24
"نيويورك تايمز": ترامب لن يقدم لزيلينسكي ضمانات أمنية بالشكل الذي يطلبه الأخير
27/02/2026 13:24:31
27/02/2026 13:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمته الصحية الأخيرة.. تامر حسني يوجه رسالة غامضة تُثير تساؤلات الجمهور (صورة)
Lebanon 24
بعد أزمته الصحية الأخيرة.. تامر حسني يوجه رسالة غامضة تُثير تساؤلات الجمهور (صورة)
27/02/2026 13:24:31
27/02/2026 13:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "غوغل" عن خامنئي؟ شخصية إيرانية تسبقهُ في "الشعبية"
Lebanon 24
ماذا كشف "غوغل" عن خامنئي؟ شخصية إيرانية تسبقهُ في "الشعبية"
27/02/2026 13:24:31
27/02/2026 13:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
نقابة المهن الموسيقية
برنامج تلفزيوني
حدث بالفعل
محمد خفاجي
عمرو دياب
محمد خ
أخبار
قد يعجبك أيضاً
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
Lebanon 24
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
02:50 | 2026-02-27
27/02/2026 02:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عن استبعاد كندة حنا من مسلسل "النويلاتي".. هذا ما كشفته المخرجة رشا شربتجي (فيديو)
Lebanon 24
عن استبعاد كندة حنا من مسلسل "النويلاتي".. هذا ما كشفته المخرجة رشا شربتجي (فيديو)
00:41 | 2026-02-27
27/02/2026 12:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيقة سعاد حسني تُفجّر مفاجأة: صديقتها سرقت ممتلكاتها الثمينة بعد وفاتها
Lebanon 24
شقيقة سعاد حسني تُفجّر مفاجأة: صديقتها سرقت ممتلكاتها الثمينة بعد وفاتها
23:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إعلاميّة الـ"أم تي في" في مراحل مُتقدّمة من حملها
Lebanon 24
بالصور... إعلاميّة الـ"أم تي في" في مراحل مُتقدّمة من حملها
15:46 | 2026-02-26
26/02/2026 03:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 23 عاماً... العثور على إبن ممثلة شهيرة ميتاً وهذا ما كشفته التسجيلات
Lebanon 24
عمره 23 عاماً... العثور على إبن ممثلة شهيرة ميتاً وهذا ما كشفته التسجيلات
15:15 | 2026-02-26
26/02/2026 03:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:50 | 2026-02-27
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
00:41 | 2026-02-27
عن استبعاد كندة حنا من مسلسل "النويلاتي".. هذا ما كشفته المخرجة رشا شربتجي (فيديو)
23:00 | 2026-02-26
شقيقة سعاد حسني تُفجّر مفاجأة: صديقتها سرقت ممتلكاتها الثمينة بعد وفاتها
15:46 | 2026-02-26
بالصور... إعلاميّة الـ"أم تي في" في مراحل مُتقدّمة من حملها
15:15 | 2026-02-26
عمره 23 عاماً... العثور على إبن ممثلة شهيرة ميتاً وهذا ما كشفته التسجيلات
14:03 | 2026-02-26
بالفيديو... هل يعيش "إيلي جلادة" قصّة حب؟
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 13:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 13:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 13:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24