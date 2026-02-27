تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
"حاسس فيك ومش ناسيك".. رسالة مؤثرة من فنان شهير لفضل شاكر!
Lebanon 24
27-02-2026
|
06:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه الفنان
المغربي
سعد المجرد
رسالة دعم للفنان اللبناني
فضل شاكر
، أعرب فيها عن تضامنه معه وتفاؤله بأيام أفضل قادمة، ما أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال
سعد لمجرد
في رسالته: "أنا حاسس فيك ومش ناسيك، ودائمًا متفائل أن رب العالمين سيكتب لك الفرج والسعادة".
مواضيع ذات صلة
"الجرح لا يلتئم بسهولة".. رسالة مؤثرة من إبراهيم دياز للشعب المغربي
Lebanon 24
"الجرح لا يلتئم بسهولة".. رسالة مؤثرة من إبراهيم دياز للشعب المغربي
27/02/2026 17:48:41
27/02/2026 17:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مؤثرة من جيسي عبدو
Lebanon 24
رسالة مؤثرة من جيسي عبدو
27/02/2026 17:48:41
27/02/2026 17:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يُوجّه رسالة إلى فضل شاكر... ماذا قال له؟
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يُوجّه رسالة إلى فضل شاكر... ماذا قال له؟
27/02/2026 17:48:41
27/02/2026 17:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاتها أمس.. بطل فيلم "Home Alone" يودع "والدته" برسالة مؤثرة
Lebanon 24
بعد وفاتها أمس.. بطل فيلم "Home Alone" يودع "والدته" برسالة مؤثرة
27/02/2026 17:48:41
27/02/2026 17:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
فاجأ متابعيه.. نجم "ذا فويس كيدز" يعلن خطوبته رسميًا!
Lebanon 24
فاجأ متابعيه.. نجم "ذا فويس كيدز" يعلن خطوبته رسميًا!
08:04 | 2026-02-27
27/02/2026 08:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً كشف لغز "توواليت ".. معلومات عن المغني صاحب القناع الذي أثار فضول الجمهور (صورة)
Lebanon 24
وأخيراً كشف لغز "توواليت ".. معلومات عن المغني صاحب القناع الذي أثار فضول الجمهور (صورة)
04:22 | 2026-02-27
27/02/2026 04:22:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
Lebanon 24
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
02:50 | 2026-02-27
27/02/2026 02:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عن استبعاد كندة حنا من مسلسل "النويلاتي".. هذا ما كشفته المخرجة رشا شربتجي (فيديو)
Lebanon 24
عن استبعاد كندة حنا من مسلسل "النويلاتي".. هذا ما كشفته المخرجة رشا شربتجي (فيديو)
00:41 | 2026-02-27
27/02/2026 12:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيقة سعاد حسني تُفجّر مفاجأة: صديقتها سرقت ممتلكاتها الثمينة بعد وفاتها
Lebanon 24
شقيقة سعاد حسني تُفجّر مفاجأة: صديقتها سرقت ممتلكاتها الثمينة بعد وفاتها
23:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني عيسى ينسحب من برنامج وهو منفعل: "ما فيي كمل ما بقى حدا يحكي".. شاهدوا ما حدث
Lebanon 24
طوني عيسى ينسحب من برنامج وهو منفعل: "ما فيي كمل ما بقى حدا يحكي".. شاهدوا ما حدث
12:57 | 2026-02-26
26/02/2026 12:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في فنون ومشاهير
08:04 | 2026-02-27
فاجأ متابعيه.. نجم "ذا فويس كيدز" يعلن خطوبته رسميًا!
04:22 | 2026-02-27
وأخيراً كشف لغز "توواليت ".. معلومات عن المغني صاحب القناع الذي أثار فضول الجمهور (صورة)
02:50 | 2026-02-27
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
00:41 | 2026-02-27
عن استبعاد كندة حنا من مسلسل "النويلاتي".. هذا ما كشفته المخرجة رشا شربتجي (فيديو)
23:00 | 2026-02-26
شقيقة سعاد حسني تُفجّر مفاجأة: صديقتها سرقت ممتلكاتها الثمينة بعد وفاتها
15:46 | 2026-02-26
بالصور... إعلاميّة الـ"أم تي في" في مراحل مُتقدّمة من حملها
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 17:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 17:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 17:48:41
Lebanon 24
Lebanon 24
