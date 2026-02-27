تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

فاجأ متابعيه.. نجم "ذا فويس كيدز" يعلن خطوبته رسميًا!

Lebanon 24
27-02-2026 | 08:04
فاجأ متابعيه.. نجم ذا فويس كيدز يعلن خطوبته رسميًا!
فاجأ متابعيه.. نجم ذا فويس كيدز يعلن خطوبته رسميًا! photos 0
أعلن نجم برنامج ذا فويس كيدز السوري، زين عبيد، رسميًا خطوبته من الشابة شهد، في خطوة فاجأت متابعيه، بعد نشره صورة عبر خاصية "ستوري" على حسابه في إنستغرام.

وفي تصريح صحافي، أوضح زين أن علاقتهما مرت بمراحل تقليدية في منطقته، بدءًا من "الطلبة" وصولًا إلى "الاستكتار بالخير"، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل عمليًا دخولهما مرحلة الخطوبة.

وأشار إلى أن التعارف بينهما استمر نحو سنة ونصف، مع الحرص على إبقاء العلاقة بعيدًا عن الأضواء لتجنب أي ضغوط أو انتقادات اجتماعية.

وعن موعد الزفاف، أكد أن الحفل لن يكون قريبًا، نظرًا لوجود التزامات دراسية وشخصية للطرفين، مشددًا على ضرورة التفرغ الكامل قبل الإقدام على خطوة الزواج.

كما لفت إلى أن إعلان الخطوبة جاء ضمن الأصول الاجتماعية احترامًا للعادات والتقاليد.

وكشف زين أن خطيبته لا تنتمي إلى الوسط الفني ولا تفكر بدخوله، مؤكدًا أن دعمها النفسي كان عنصرًا أساسيًا في استمراره خلال مرحلة صعبة مرّ بها بعد وفاة والده، وهو ما عزز رغبته في تثبيت العلاقة بشكل رسمي.

على الصعيد الفني، كشف زين عبيد عن استعداده للعودة بقوة إلى الساحة الغنائية، موضحًا أنه سيطرح أول أعماله المصورة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر آذار، على أن تتبعها أربعة أعمال أخرى بفاصل زمني يقارب عشرين يومًا بين كل إصدار.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستركز على الكليبات المصورة التي تحمل طابعًا إنسانيًا وعاطفيًا، ضمن خطة مدروسة لإعادة حضوره الفني بشكل مختلف وأكثر نضجًا.

