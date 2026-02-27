"معنديش مانع".. ممثلة شهيرة تتحدث عن إمكانية الزواج للمرة الرابعة!

خلال إطلالتها في برنامج "أسرار" مع على قناة "النهار"، تحدثت الفنانة بشرى عن حياتها العاطفية، ورؤيتها للزواج العرفي، وإمكانية تجربة الزواج للمرة الرابعة، كما كشفت تفاصيل علاقتها السابقة مع ، أسباب فتور العلاقة بينهما، وموقفها من بعض المفاهيم المرتبطة بالزواج.





قالت بشرى: "لو رجع بيا الزمن أتجوز خالد حميدة؟ آه، لأني حبّيته، وده أكتر جوازة قلبي اشتغل فيها أكتر من عقلي".





وأضافت أنها لم تعُد تشعر بنفس المشاعر حالياً، موضحةً: "مبقتش بحبّه دلوقتي، واللي خلّاني أبطّل أحبه إن مفيش تواصل، وهو أصلاً مسافر أغلب الوقت ومش موجود، فمش هعيش لوحدي ومش همثّل الجوازة يعني".





وأردفت بشرى بالقول: "على فكرة أنا معنديش مانع أتجوز للمرة الرابعة، واتعرض عليَّ الجواز قريب بس لقيت الوضع مش مناسب ليا".





وفي سياق متصل، تطرقت بشرى للحديث عن فكرة الزواج العرفي، قائلةً: "أنا مش مضطرة أتجوز عرفي، ولكن مش ضده، لأن الجواز في أساسه عرفي، لكن التوسّعات بتاعة المجتمع هي السبب لأن لازم يكون في نَسب وكده...". (مجلة لها)







