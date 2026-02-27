تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
9
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
8
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
14
o
بشري
8
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
"معنديش مانع".. ممثلة شهيرة تتحدث عن إمكانية الزواج للمرة الرابعة!
Lebanon 24
27-02-2026
|
07:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال إطلالتها في برنامج "أسرار" مع
أميرة بدر
على قناة "النهار"، تحدثت الفنانة بشرى عن حياتها العاطفية، ورؤيتها للزواج العرفي، وإمكانية تجربة الزواج للمرة الرابعة، كما كشفت تفاصيل علاقتها السابقة مع
خالد حميدة
، أسباب فتور العلاقة بينهما، وموقفها من بعض المفاهيم المرتبطة بالزواج.
قالت بشرى: "لو رجع بيا الزمن أتجوز خالد حميدة؟ آه، لأني حبّيته، وده أكتر جوازة قلبي اشتغل فيها أكتر من عقلي".
وأضافت أنها لم تعُد تشعر بنفس المشاعر حالياً، موضحةً: "مبقتش بحبّه دلوقتي، واللي خلّاني أبطّل أحبه إن مفيش تواصل، وهو أصلاً مسافر أغلب الوقت ومش موجود، فمش هعيش لوحدي ومش همثّل الجوازة يعني".
وأردفت بشرى بالقول: "على فكرة أنا معنديش مانع أتجوز للمرة الرابعة، واتعرض عليَّ الجواز قريب بس لقيت الوضع مش مناسب ليا".
وفي سياق متصل، تطرقت بشرى للحديث عن فكرة الزواج العرفي، قائلةً: "أنا مش مضطرة أتجوز عرفي، ولكن مش ضده، لأن الجواز في أساسه عرفي، لكن التوسّعات بتاعة المجتمع هي السبب لأن لازم يكون في نَسب وكده...". (مجلة لها)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ممثلة لبنانيّة شهيرة تتحدّث عن خيانة زوجها لها: "ما بدي يحكيني وأنا "single" وعايشي مع امي"
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة شهيرة تتحدّث عن خيانة زوجها لها: "ما بدي يحكيني وأنا "single" وعايشي مع امي"
27/02/2026 19:47:30
27/02/2026 19:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 19 عاماً من الزواج... إنفصال ممثلة شهيرة جدّاً عن زوجها الفنان
Lebanon 24
بعد 19 عاماً من الزواج... إنفصال ممثلة شهيرة جدّاً عن زوجها الفنان
27/02/2026 19:47:30
27/02/2026 19:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
27/02/2026 19:47:30
27/02/2026 19:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف عن تحضيراتها لفيلم جديد مع أحمد فهمي!
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف عن تحضيراتها لفيلم جديد مع أحمد فهمي!
27/02/2026 19:47:30
27/02/2026 19:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خالد حميدة
أميرة بدر
خالد حميد
رابعة
العلا
كاني
ميرت
قد يعجبك أيضاً
فاجأ متابعيه.. نجم "ذا فويس كيدز" يعلن خطوبته رسميًا!
Lebanon 24
فاجأ متابعيه.. نجم "ذا فويس كيدز" يعلن خطوبته رسميًا!
08:04 | 2026-02-27
27/02/2026 08:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"حاسس فيك ومش ناسيك".. رسالة مؤثرة من فنان شهير لفضل شاكر!
Lebanon 24
"حاسس فيك ومش ناسيك".. رسالة مؤثرة من فنان شهير لفضل شاكر!
06:20 | 2026-02-27
27/02/2026 06:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً كشف لغز "توواليت ".. معلومات عن المغني صاحب القناع الذي أثار فضول الجمهور (صورة)
Lebanon 24
وأخيراً كشف لغز "توواليت ".. معلومات عن المغني صاحب القناع الذي أثار فضول الجمهور (صورة)
04:22 | 2026-02-27
27/02/2026 04:22:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
Lebanon 24
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
02:50 | 2026-02-27
27/02/2026 02:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عن استبعاد كندة حنا من مسلسل "النويلاتي".. هذا ما كشفته المخرجة رشا شربتجي (فيديو)
Lebanon 24
عن استبعاد كندة حنا من مسلسل "النويلاتي".. هذا ما كشفته المخرجة رشا شربتجي (فيديو)
00:41 | 2026-02-27
27/02/2026 12:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني عيسى ينسحب من برنامج وهو منفعل: "ما فيي كمل ما بقى حدا يحكي".. شاهدوا ما حدث
Lebanon 24
طوني عيسى ينسحب من برنامج وهو منفعل: "ما فيي كمل ما بقى حدا يحكي".. شاهدوا ما حدث
12:57 | 2026-02-26
26/02/2026 12:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
03:48 | 2026-02-27
27/02/2026 03:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ عائلة... شاهدوا بالصور ما تسبّبت به الغارات الإسرائيليّة على البقاع
Lebanon 24
إنقاذ عائلة... شاهدوا بالصور ما تسبّبت به الغارات الإسرائيليّة على البقاع
14:51 | 2026-02-26
26/02/2026 02:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيطر صديق يحيى السنوار على غزة؟
Lebanon 24
كيف سيطر صديق يحيى السنوار على غزة؟
14:00 | 2026-02-26
26/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:04 | 2026-02-27
فاجأ متابعيه.. نجم "ذا فويس كيدز" يعلن خطوبته رسميًا!
06:20 | 2026-02-27
"حاسس فيك ومش ناسيك".. رسالة مؤثرة من فنان شهير لفضل شاكر!
04:22 | 2026-02-27
وأخيراً كشف لغز "توواليت ".. معلومات عن المغني صاحب القناع الذي أثار فضول الجمهور (صورة)
02:50 | 2026-02-27
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
00:41 | 2026-02-27
عن استبعاد كندة حنا من مسلسل "النويلاتي".. هذا ما كشفته المخرجة رشا شربتجي (فيديو)
23:00 | 2026-02-26
شقيقة سعاد حسني تُفجّر مفاجأة: صديقتها سرقت ممتلكاتها الثمينة بعد وفاتها
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 19:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 19:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 19:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24