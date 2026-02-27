الفنانة بينك تكذب شائعات انفصالها عن كاري هارت

نفت الأميركية بينك الشائعات التي تحدثت عن انفصالها عن زوجها نجم الموتوكروس كاري هارت بعد عشرين عاماً من الزواج، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في إنستغرام.

وكانت مجلة قد ذكرت أن الفنانة البالغة 46 عاماً وزوجها (50 عاماً) انفصلا للمرة الثانية، غير أن بينك سارعت إلى تكذيب الخبر، منتقدة ما وصفته بـ"الأخبار الكاذبة"، وداعية إلى التركيز على قضايا أكثر أهمية.

وقالت في الفيديو بسخرية: "وأنا في طريقي لاحتساء بيرة، أُبلغت للتو أنني انفصلت عن زوجي. شكراً لإخباري. هل يمكنكم إبلاغ أطفالي أيضاً؟ ابنتي البالغة 14 عاماً وابني البالغ 9 أعوام لا يعلمان بالأمر"، مؤكدة أن ما يُتداول "غير صحيح إطلاقاً".

وأرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه: "كما أقول دائماً، إذا لم تسمعوها مني فلا تصدقوا الضجة. لكن ترقبوا، من يدري ماذا قد يحدث لاحقاً؟!".

من جهتها، أفادت صحيفة ميل بأنها تواصلت مع ممثلي الطرفين للحصول على تعليق من دون أن تتلقى رداً.

يُذكر أن تزوّج في كوستاريكا في كانون الثاني2006، ولديهما طفلان: ويلو سايج (14 عاماً) وجايمسون مون (9 أعوام). وكان آخر ظهور علني لهما في ايلول الماضي في ، حيث بدوا متوترين ولم يكونا يضعان الزواج.