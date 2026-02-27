تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

معتصم النهار ولين يعيدان النظر بقرار الإنجاب

Lebanon 24
27-02-2026 | 23:00
A-
A+
معتصم النهار ولين يعيدان النظر بقرار الإنجاب
معتصم النهار ولين يعيدان النظر بقرار الإنجاب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشف الفنان معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، عن تغيّر موقفهما من فكرة إنجاب طفل جديد، مؤكدين أنهما أعادا النظر في قرارهما السابق بعدم توسيع العائلة.

وفي حديث مع ET بالعربي، أوضح النهار أنهما كانا قد حسما في وقت سابق عدم إنجاب طفل آخر، قبل أن يتراجعا عن هذا القرار مؤخرًا، مشيرًا إلى استعدادهما اليوم لأي خطوة جديدة في حياتهما، في ظل حالة من الاستقرار العائلي والرغبة في المضي قدمًا.

من جهتها، أكدت لين أن قرار الإنجاب ليس سهلًا ويحتاج إلى دراسة وهدوء، لكنها شددت على أنهما باتا جاهزين نفسيًا لتحمّل هذه المسؤولية، لافتة إلى أن الخطوة تتطلب تفكيرًا عميقًا وتفاهمًا مشتركًا، خصوصًا بعد التحديات التي مرّا بها خلال السنوات الماضية.

وأشار النهار إلى أن ظروف الحرب وعدم الاستقرار كانت من أبرز الأسباب التي دفعتهما سابقًا إلى تأجيل الفكرة، موضحًا أن الخوف من إدخال طفل إلى عالم غير آمن كان حاضرًا بقوة في قرارهما.

وفي ما يتعلق بابنتهما ساندرا، كشف أن الطفلة لا ترغب حاليًا في مناقشة فكرة إنجاب والدتها، في إشارة إلى حساسية التغيير بالنسبة للأطفال وحاجتهم إلى وقت للتأقلم مع أي مستجدات داخل الأسرة.

كما تطرق اللقاء إلى الحديث المتكرر عن طلاقهما السابق، حيث أوضحت لين أنها لا تنزعج من تناول الموضوع إعلاميًا، لكنها ترى أن القضية أُعطيت أكبر من حجمها، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتسم بالتفاهم والنضج في التعامل مع الماضي.

وتعكس تصريحات الثنائي صورة لعائلة تجاوزت مراحل صعبة، وتتخذ قراراتها المصيرية بروية، بين قرار سابق بالتأجيل واستعداد حالي لخوض تجربة جديدة عنوانها الاستقرار وبناء مستقبل أكثر هدوءًا.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لأول مرة معتصم النهار يكشف تفاصيل طلاقه من زوجته (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 10:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب يعيد النظر في قراره الاعتذار عن الترشح
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 10:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
معتصم النهار: تعرضت للمحاربة من أقرب الناس.. والغيرة كانت المحرك
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 10:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ألين خلف تلفت الأنظار بإطلالة جلدية عصرية (صور)
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 10:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24

معتصم النهار

لين برنجكجي

من جهته

الثنائي

عطية

ساسي

الطف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
02:48 | 2026-02-28
Lebanon24
00:10 | 2026-02-28
Lebanon24
14:45 | 2026-02-27
Lebanon24
08:04 | 2026-02-27
Lebanon24
07:14 | 2026-02-27
Lebanon24
06:20 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24