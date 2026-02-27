معتصم النهار ولين يعيدان النظر بقرار الإنجاب

كشف الفنان وزوجته ، عن تغيّر موقفهما من فكرة إنجاب طفل جديد، مؤكدين أنهما أعادا النظر في قرارهما السابق بعدم توسيع العائلة.

وفي حديث مع ET بالعربي، أوضح النهار أنهما كانا قد حسما في وقت سابق عدم إنجاب طفل آخر، قبل أن يتراجعا عن هذا القرار مؤخرًا، مشيرًا إلى استعدادهما اليوم لأي خطوة جديدة في حياتهما، في ظل حالة من الاستقرار العائلي والرغبة في المضي قدمًا.

من جهتها، أكدت لين أن قرار الإنجاب ليس سهلًا ويحتاج إلى دراسة وهدوء، لكنها شددت على أنهما باتا جاهزين نفسيًا لتحمّل هذه المسؤولية، لافتة إلى أن الخطوة تتطلب تفكيرًا عميقًا وتفاهمًا مشتركًا، خصوصًا بعد التحديات التي مرّا بها خلال السنوات الماضية.

وأشار النهار إلى أن ظروف الحرب وعدم الاستقرار كانت من أبرز الأسباب التي دفعتهما سابقًا إلى تأجيل الفكرة، موضحًا أن الخوف من إدخال طفل إلى عالم غير آمن كان حاضرًا بقوة في قرارهما.

وفي ما يتعلق بابنتهما ساندرا، كشف أن الطفلة لا ترغب حاليًا في مناقشة فكرة إنجاب والدتها، في إشارة إلى حساسية التغيير بالنسبة للأطفال وحاجتهم إلى وقت للتأقلم مع أي مستجدات داخل الأسرة.

كما تطرق اللقاء إلى الحديث المتكرر عن طلاقهما السابق، حيث أوضحت لين أنها لا تنزعج من تناول الموضوع إعلاميًا، لكنها ترى أن القضية أُعطيت أكبر من حجمها، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتسم بالتفاهم والنضج في التعامل مع الماضي.

وتعكس تصريحات صورة لعائلة تجاوزت مراحل صعبة، وتتخذ قراراتها المصيرية بروية، بين قرار سابق بالتأجيل واستعداد حالي لخوض تجربة جديدة عنوانها الاستقرار وبناء مستقبل أكثر هدوءًا.