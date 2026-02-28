تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي عن 27 عاماً فقط جراء سقوط شجرة عليه (صور)

Lebanon 24
28-02-2026 | 00:10
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي عن 27 عاماً فقط جراء سقوط شجرة عليه (صور)
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي عن 27 عاماً فقط جراء سقوط شجرة عليه (صور) photos 0
في خبر حزين، توفي مساء أمس الجمعة الممثل التركي الشاب إبراهيم يلدز، نجم مسلسل "اسمعني"  عن عمر ناهز 27 عامًا، وذلك بعد صراع مرير استمر 6 أشهر داخل العناية المركزة عقب تعرضه لحادث مأساوي في إسطنبول.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ودخل يلدز في غيبوبة منذ الصيف الماضي جراء إصابات بالغة تعرّض لها نتيجة سقوط شجرة ضخمة عليه خلال عاصفة رياح قوية ضربت المدينة.

ووثّق فيديو لحظات الحادث، حيث ظهر الممثل وهو يحاول الإمساك بكرسي بلاستيكي طار بفعل شدة الرياح، قبل أن تسقط عليه شجرة بشكل مباشر بعدما اقتلعتها العاصفة.

ومنذ يوم الحادث، ظل إبراهيم يلدز في غيبوبة تحت الرعاية الطبية المكثفة، وسط تأكيدات متكررة بأن حالته حرجة. وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، واصل الفريق الطبي متابعته في العناية المركزة، إلى أن أُعلن اليوم خبر وفاته متأثرًا بإصاباته.

وشارك إبراهيم يلدز في عدد من الأعمال الدرامية من بينها مسلسل نجم الشمال عام 2019، وذات مرة في قبرص عام 2021، إضافة إلى مشاركته في فيلم "اكتشاف" وعدد من المسرحيات المحلية.
 
