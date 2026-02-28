تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي عن 27 عاماً فقط جراء سقوط شجرة عليه (صور)
Lebanon 24
28-02-2026
|
00:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خبر حزين، توفي مساء أمس الجمعة الممثل
التركي
الشاب إبراهيم
يلدز، نجم مسلسل "اسمعني" عن عمر ناهز 27 عامًا، وذلك بعد صراع مرير استمر 6 أشهر داخل العناية المركزة عقب تعرضه لحادث مأساوي في إسطنبول.
ودخل يلدز في غيبوبة منذ الصيف الماضي جراء إصابات بالغة تعرّض لها نتيجة سقوط شجرة ضخمة عليه خلال عاصفة رياح قوية ضربت المدينة.
ووثّق فيديو لحظات الحادث، حيث ظهر الممثل وهو يحاول الإمساك بكرسي بلاستيكي طار بفعل شدة الرياح، قبل أن تسقط عليه شجرة بشكل مباشر بعدما اقتلعتها
العاصفة
.
ومنذ يوم الحادث، ظل إبراهيم يلدز في غيبوبة تحت الرعاية الطبية المكثفة، وسط تأكيدات متكررة بأن حالته حرجة. وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، واصل الفريق الطبي متابعته في العناية المركزة، إلى أن أُعلن اليوم خبر وفاته متأثرًا بإصاباته.
وشارك إبراهيم يلدز في عدد من الأعمال الدرامية من بينها مسلسل نجم
الشمال
عام 2019، وذات مرة في
قبرص
عام 2021، إضافة إلى مشاركته في فيلم "اكتشاف" وعدد من المسرحيات المحلية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي شهير عن 45 عاما بعد تعرضه لوعكة مفاجئة (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي شهير عن 45 عاما بعد تعرضه لوعكة مفاجئة (صورة)
28/02/2026 10:49:36
28/02/2026 10:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة شقيقة ممثلة معروفة
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة شقيقة ممثلة معروفة
28/02/2026 10:49:36
28/02/2026 10:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف عن 97 عامًا (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف عن 97 عامًا (صورة)
28/02/2026 10:49:36
28/02/2026 10:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة شاعرة معروفة (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة شاعرة معروفة (صورة)
28/02/2026 10:49:36
28/02/2026 10:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الشاب إبراهيم
سي بلاس
العاصفة
التركي
الشمال
الترك
بلاست
قبرص
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد خضوعها لعملية جراحية خطرة.. هذا وضع مي عز الدين الصحي
Lebanon 24
بعد خضوعها لعملية جراحية خطرة.. هذا وضع مي عز الدين الصحي
02:48 | 2026-02-28
28/02/2026 02:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
معتصم النهار ولين يعيدان النظر بقرار الإنجاب
Lebanon 24
معتصم النهار ولين يعيدان النظر بقرار الإنجاب
23:00 | 2026-02-27
27/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنانة بينك تكذب شائعات انفصالها عن كاري هارت
Lebanon 24
الفنانة بينك تكذب شائعات انفصالها عن كاري هارت
14:45 | 2026-02-27
27/02/2026 02:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأ متابعيه.. نجم "ذا فويس كيدز" يعلن خطوبته رسميًا!
Lebanon 24
فاجأ متابعيه.. نجم "ذا فويس كيدز" يعلن خطوبته رسميًا!
08:04 | 2026-02-27
27/02/2026 08:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"معنديش مانع".. ممثلة شهيرة تتحدث عن إمكانية الزواج للمرة الرابعة!
Lebanon 24
"معنديش مانع".. ممثلة شهيرة تتحدث عن إمكانية الزواج للمرة الرابعة!
07:14 | 2026-02-27
27/02/2026 07:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
12:38 | 2026-02-27
27/02/2026 12:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
12:00 | 2026-02-27
27/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
11:00 | 2026-02-27
27/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:07 | 2026-02-27
27/02/2026 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:48 | 2026-02-28
بعد خضوعها لعملية جراحية خطرة.. هذا وضع مي عز الدين الصحي
23:00 | 2026-02-27
معتصم النهار ولين يعيدان النظر بقرار الإنجاب
14:45 | 2026-02-27
الفنانة بينك تكذب شائعات انفصالها عن كاري هارت
08:04 | 2026-02-27
فاجأ متابعيه.. نجم "ذا فويس كيدز" يعلن خطوبته رسميًا!
07:14 | 2026-02-27
"معنديش مانع".. ممثلة شهيرة تتحدث عن إمكانية الزواج للمرة الرابعة!
06:20 | 2026-02-27
"حاسس فيك ومش ناسيك".. رسالة مؤثرة من فنان شهير لفضل شاكر!
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 10:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 10:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 10:49:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24