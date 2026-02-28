بعد خضوعها لعملية جراحية خطرة.. هذا وضع مي عز الدين الصحي

في حبر مفاجئ كُشف عنه أمس الجمعة، خضعت الفنانة مؤخرا لعملية جراحية خطرة لإزالة خُرَّاج في الأمعاء تسبب في وجود صديد.وكان مدرب اللياقة البدنية أحمد زوج مي أعلن تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استدعت دخولها إلى المستشفى وإجراء تدخل جراحي عاجل، مشيراً الى أنها كانت تعاني منذ أسبوعين من أزمة صحية، قبل أن تتدهور حالتها خلال الأسبوع الأخير، ما استدعى حجزها بالمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، والتي كشفت عن وجود خراج تطلب تدخلًا جراحيًا فوريًا.وأجرت مي العملية بنجاح، لكنها ما زالت تحت الملاحظة الطبية بالعناية المركزة داخل المستشفى للاطمئنان على استقرار حالتها الصحية، على أن تغادر فور تحسنها بشكل كامل.وكان آخر ظهور لمي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" عندما نشرت صوراً جمعتها بزوجها أحمد تيمور، وجّهت إليه من خلالها رسالة رومانسية احتفالاً بمناسبة عيد ميلاده.