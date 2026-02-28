تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
17
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد خضوعها لعملية جراحية خطرة.. هذا وضع مي عز الدين الصحي
Lebanon 24
28-02-2026
|
02:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حبر مفاجئ كُشف عنه أمس الجمعة، خضعت الفنانة
المصرية
مي عز الدين
مؤخرا لعملية جراحية خطرة لإزالة خُرَّاج في الأمعاء تسبب في وجود صديد.
وكان مدرب اللياقة البدنية أحمد
تيمور
زوج مي أعلن تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استدعت دخولها إلى المستشفى وإجراء تدخل جراحي عاجل، مشيراً الى أنها كانت تعاني منذ أسبوعين من أزمة صحية، قبل أن تتدهور حالتها خلال الأسبوع الأخير، ما استدعى حجزها بالمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، والتي كشفت عن وجود خراج تطلب تدخلًا جراحيًا فوريًا.
وأجرت مي العملية بنجاح، لكنها ما زالت تحت الملاحظة الطبية بالعناية المركزة داخل المستشفى للاطمئنان على استقرار حالتها الصحية، على أن تغادر فور تحسنها بشكل كامل.
وكان آخر ظهور لمي
عز الدين
عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" عندما نشرت صوراً جمعتها بزوجها أحمد تيمور، وجّهت إليه من خلالها رسالة رومانسية احتفالاً بمناسبة عيد ميلاده.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
Lebanon 24
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
28/02/2026 13:41:05
28/02/2026 13:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة.. اليكم آخر مستجدات الوضع الصحي لهاني شاكر
Lebanon 24
بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة.. اليكم آخر مستجدات الوضع الصحي لهاني شاكر
28/02/2026 13:41:05
28/02/2026 13:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة وخضع لعمليّة جراحيّة "صعبة".. هذا آخر خبر عن حالة فنان لبنانيّ قدير
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة وخضع لعمليّة جراحيّة "صعبة".. هذا آخر خبر عن حالة فنان لبنانيّ قدير
28/02/2026 13:41:05
28/02/2026 13:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة.. ملكة جمال سابقة وممثلة شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان!
Lebanon 24
بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة.. ملكة جمال سابقة وممثلة شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان!
28/02/2026 13:41:05
28/02/2026 13:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مي عز الدين
عز الدين
المصرية
الملاح
الملا
تيمور
مصرية
رومان
قد يعجبك أيضاً
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي عن 27 عاماً فقط جراء سقوط شجرة عليه (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي عن 27 عاماً فقط جراء سقوط شجرة عليه (صور)
00:10 | 2026-02-28
28/02/2026 12:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
معتصم النهار ولين يعيدان النظر بقرار الإنجاب
Lebanon 24
معتصم النهار ولين يعيدان النظر بقرار الإنجاب
23:00 | 2026-02-27
27/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنانة بينك تكذب شائعات انفصالها عن كاري هارت
Lebanon 24
الفنانة بينك تكذب شائعات انفصالها عن كاري هارت
14:45 | 2026-02-27
27/02/2026 02:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأ متابعيه.. نجم "ذا فويس كيدز" يعلن خطوبته رسميًا!
Lebanon 24
فاجأ متابعيه.. نجم "ذا فويس كيدز" يعلن خطوبته رسميًا!
08:04 | 2026-02-27
27/02/2026 08:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"معنديش مانع".. ممثلة شهيرة تتحدث عن إمكانية الزواج للمرة الرابعة!
Lebanon 24
"معنديش مانع".. ممثلة شهيرة تتحدث عن إمكانية الزواج للمرة الرابعة!
07:14 | 2026-02-27
27/02/2026 07:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
12:38 | 2026-02-27
27/02/2026 12:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
12:00 | 2026-02-27
27/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
11:00 | 2026-02-27
27/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:07 | 2026-02-27
27/02/2026 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات إسرائيلية.. ضربة إيران اقتربت وكلام عن دور "الحزب"
Lebanon 24
تقديرات إسرائيلية.. ضربة إيران اقتربت وكلام عن دور "الحزب"
07:00 | 2026-02-27
27/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
00:10 | 2026-02-28
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي عن 27 عاماً فقط جراء سقوط شجرة عليه (صور)
23:00 | 2026-02-27
معتصم النهار ولين يعيدان النظر بقرار الإنجاب
14:45 | 2026-02-27
الفنانة بينك تكذب شائعات انفصالها عن كاري هارت
08:04 | 2026-02-27
فاجأ متابعيه.. نجم "ذا فويس كيدز" يعلن خطوبته رسميًا!
07:14 | 2026-02-27
"معنديش مانع".. ممثلة شهيرة تتحدث عن إمكانية الزواج للمرة الرابعة!
06:20 | 2026-02-27
"حاسس فيك ومش ناسيك".. رسالة مؤثرة من فنان شهير لفضل شاكر!
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 13:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 13:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 13:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24