بعمر 96 عامًا… وفاة فنانة معتزلة (صور)

رحلت الفنانة المعتزلة كيتي، نجمة أفلام ياسين في الخمسينيات، والتي تألقت بدور البطولة أمامه في فيلم "عفريتة إسماعيل ياسين"، عن عمر يناهز 96 عامًا في منزلها بالعاصمة أثينا.وأعلن الطبيب والكاتب اليوناني مانوليس تاسولاس، الصديق المقرب للراقصة كيتي فوتساكي، خبر الوفاة يوم الجمعة، بعد حياة طويلة حافلة بالفن، حيث كانت من أبرز نجمات السينما في الأربعينيات والخمسينيات.يشار الى أن فيلم "عفريتة إسماعيل ياسين"، تناول حول كيتي راقصة في ملهى ليلي، تحاك ضدها مؤامرة من مديرها المقامر بمساعدة أحد أصدقائه في سبيل قتلها للحصول على مبلغ التأمين على الحياة الخاص بها من أجل تسديد ديونه المتراكمة، وبعد مقتلها تظل روحها موجودة، ويقع اختيارها لكي يساعدها في العثور على قاتلها والقصاص منه، وهو ما يوقعه في سلسلة من المفارقات الكوميدية بينه وبين عائلة خطيبته.وُلدت الفنانة والراقصة الشرقية كيتي فوتساكي في أبريل 1927 بمدينة الإسكندرية لأصول يونانية، وبدأت مسيرتها الفنية بتعلم الرقص الشرقي، حيث أظهرت مهارة كبيرة قبل أن تتجه إلى عالم السينما.خلال مسيرتها، قدّمت كيتي نحو 69 فيلمًا في أقل من عشرين عامًا، وكانت أشهر أعمالها تلك التي شاركت فيها مع إسماعيل ياسين. وفي فيلمها الأخير "العقل والمال" عام 1965، تألقت إلى جانب حسن فايق، توفيق الدقن، ومديحة كامل، قبل أن تختفي فجأة عن الساحة الفنية.عملت كيتي لفترة مع بديعة مصابني، كما تعاونت مع ببا في كازينو أوبرا الشهير، واستمرت لمدة عشر سنوات في عروض مسرح كازينو شهرزاد بالقاهرة.في عام 1965، غادرت مصر بعد انتهاء صلاحية إقامتها، لتنتقل إلى حيث عادت للعمل باسمها الحقيقي، وشاركت في أحد المسلسلات التلفزيونية اليونانية، مواصلة مسيرتها الفنية بعيدًا عن الأضواء المصرية.