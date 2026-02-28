تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعمر 96 عامًا… وفاة فنانة معتزلة (صور)

Lebanon 24
28-02-2026 | 07:51
A-
A+
بعمر 96 عامًا… وفاة فنانة معتزلة (صور)
بعمر 96 عامًا… وفاة فنانة معتزلة (صور) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رحلت الفنانة المعتزلة كيتي، نجمة أفلام إسماعيل ياسين في الخمسينيات، والتي تألقت بدور البطولة أمامه في فيلم "عفريتة إسماعيل ياسين"، عن عمر يناهز 96 عامًا في منزلها بالعاصمة اليونانية أثينا.

وأعلن الطبيب والكاتب اليوناني مانوليس تاسولاس، الصديق المقرب للراقصة كيتي فوتساكي، خبر الوفاة يوم الجمعة، بعد حياة طويلة حافلة بالفن، حيث كانت من أبرز نجمات السينما المصرية في الأربعينيات والخمسينيات.

يشار الى أن فيلم "عفريتة إسماعيل ياسين"، تناول حول كيتي راقصة في ملهى ليلي، تحاك ضدها مؤامرة من مديرها المقامر بمساعدة أحد أصدقائه في سبيل قتلها للحصول على مبلغ التأمين على الحياة الخاص بها من أجل تسديد ديونه المتراكمة، وبعد مقتلها تظل روحها موجودة، ويقع اختيارها على إسماعيل لكي يساعدها في العثور على قاتلها والقصاص منه، وهو ما يوقعه في سلسلة من المفارقات الكوميدية بينه وبين عائلة خطيبته.
 
من هي كيتي فوتساكي؟
وُلدت الفنانة والراقصة الشرقية كيتي فوتساكي في أبريل 1927 بمدينة الإسكندرية لأصول يونانية، وبدأت مسيرتها الفنية بتعلم الرقص الشرقي، حيث أظهرت مهارة كبيرة قبل أن تتجه إلى عالم السينما.

خلال مسيرتها، قدّمت كيتي نحو 69 فيلمًا في أقل من عشرين عامًا، وكانت أشهر أعمالها تلك التي شاركت فيها مع إسماعيل ياسين. وفي فيلمها الأخير "العقل والمال" عام 1965، تألقت إلى جانب حسن فايق، توفيق الدقن، ومديحة كامل، قبل أن تختفي فجأة عن الساحة الفنية.

عملت كيتي لفترة مع بديعة مصابني، كما تعاونت مع ببا عز الدين في كازينو أوبرا الشهير، واستمرت لمدة عشر سنوات في عروض مسرح كازينو شهرزاد بالقاهرة.

في عام 1965، غادرت مصر بعد انتهاء صلاحية إقامتها، لتنتقل إلى اليونان حيث عادت للعمل باسمها الحقيقي، وشاركت في أحد المسلسلات التلفزيونية اليونانية، مواصلة مسيرتها الفنية بعيدًا عن الأضواء المصرية.













 
















 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نجت من حادث سير مروّع... إليكم ما حدث مع فنانة قديرة مُعتزلة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف عن 97 عامًا (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
في عز شبابه.. وفاة مُفاجئة لفنان شاب عن عمر 29 عاماً (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عمرها 86 عاماً.. فنان يتهم أحد المستشفيات بالإهمال في علاج والدته ويستغيث (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24

على إسماعيل

اليونانية

عز الدين

أمين على

القاهرة

إسماعيل

المصرية

اليونان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
06:56 | 2026-02-28
Lebanon24
02:48 | 2026-02-28
Lebanon24
00:10 | 2026-02-28
Lebanon24
23:00 | 2026-02-27
Lebanon24
14:45 | 2026-02-27
Lebanon24
08:04 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24