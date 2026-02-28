خطوة جديدة لنجل أنجلينا جولي وبراد بيت

بعد مرور عشر سنوات على انفصال أنجلينا جولي وبراد بيت، اتخذ ابنهما مادوكس خطوة رسمية بإسقاط لقب والده “بيت” من اسمه، ليصبح مادوكس جولي في شارة النهاية والملاحظات الإنتاجية لأحدث أعماله السينمائية.
المراهق البالغ من العمر 24 عاماً عمل مساعد مخرج في فيلمه الجديد “Couture” (كوتور)، وظهر اسمه بهذه الصيغة خلال عرض الفيلم في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي عام 2025، كما بدأ عرض الفيلم في دور السينما الفرنسية في 18 شباط 2026.
وليس مادوكس الوحيد الذي اختار الابتعاد عن لقب والده؛ فقد اتبعت شقيقته زهرة هذا النهج عام 2023، وظهرت باسم زهرة مارلي جولي، فيما غيّرت فيفيان اسمها إلى فيفيان جولي في أحد عروض برودواي عام 2024، وحصلت شيلوه على الموافقة الرسمية لتغيير اسمها إلى شيلوه جولي في 2024.
ويُذكر أن هذا التوجه يعكس نهج الوالدَين أنفسهما، إذ استخدمت أنجلينا جولي اسمها الأوسط بدل لقب والدها، واعتمد براد بيت اسمه الأوسط فنياً، مؤكدةً أن أبنائها لا يميلون إلى التمثيل أو الشهرة، ويفضلون البقاء خلف الكواليس بعيداً عن الأضواء.