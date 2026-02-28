خطوة جديدة لنجل أنجلينا جولي وبراد بيت

بعد مرور عشر سنوات على انفصال و، اتخذ ابنهما خطوة رسمية بإسقاط لقب والده “بيت” من اسمه، ليصبح مادوكس جولي في شارة النهاية والملاحظات الإنتاجية لأحدث أعماله السينمائية.

المراهق البالغ من العمر 24 عاماً عمل مساعد مخرج في فيلمه الجديد “Couture” (كوتور)، وظهر اسمه بهذه الصيغة خلال عرض الفيلم في مهرجان السينمائي الدولي عام 2025، كما بدأ عرض الفيلم في دور السينما في 18 شباط 2026.

وليس مادوكس اختار الابتعاد عن لقب والده؛ فقد اتبعت شقيقته زهرة هذا النهج عام 2023، وظهرت باسم زهرة جولي، فيما غيّرت فيفيان اسمها إلى فيفيان جولي في أحد عروض عام 2024، وحصلت على الموافقة الرسمية لتغيير اسمها إلى شيلوه جولي في 2024.

ويُذكر أن هذا التوجه يعكس نهج الوالدَين أنفسهما، إذ استخدمت أنجلينا جولي اسمها الأوسط بدل لقب والدها، واعتمد بيت اسمه الأوسط فنياً، مؤكدةً أن أبنائها لا يميلون إلى التمثيل أو الشهرة، ويفضلون البقاء خلف الكواليس بعيداً عن الأضواء.