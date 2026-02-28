بعد وفاة والدها.. مي عمر تشكر كل من واساها

خيم الحزن على الوسط الفني عقب إعلان وفاة والد الفنانة ، حيث سارع زملاؤها ومحبوه بتقديم واجب العزاء والمواساة في هذا المصاب الأليم. وقد أعرب العديد من نجوم الفن والشخصيات العامة عن تضامنهم مع الفنانة في محنته، داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.



وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة لتقديم التعازي، حيث استذكر المغردون والمتابعون خصال الفقيد، مؤكدين على وقوفهم إلى جانب عمر في هذه اللحظات العصيبة.

