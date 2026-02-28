تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لطيفة التونسية تستعيد ذكريات الوداع المؤثرة لوالدتها الراحلة

Lebanon 24
28-02-2026 | 23:00
لطيفة التونسية تستعيد ذكريات الوداع المؤثرة لوالدتها الراحلة
شاركت الفنانة لطيفة التونسية جمهورها لحظات إنسانية بالغة التأثير استذكرت من خلالها الأيام الأخيرة واللحظات الوداعية لوالدتها التي غيبها الموت مؤخراً.
 
وعبّرت لطيفة بكلمات محملة بالشجن عن حجم الفراغ الكبير الذي تركه رحيل والدتها في حياتها، واصفة إياها بالسند الحقيقي والبوصلة التي كانت توجه مسيرتها الفنية والإنسانية، ومؤكدة أن ذكراها ستظل محفورة في وجدانها ومداداً لنجاحاتها القادمة.

وقد لاقت كلمات الفنانة التونسية تفاعلاً واسعاً من زملائها في الوسط الفني ومن جمهورها العريض الذي تسابق لتقديم عبارات المواساة والدعاء للفقيدة بالرحمة.
 
ويعكس هذا الاستذكار العاطفي عمق الروابط الأسرية التي لطالما اعتزت بها لطيفة، حيث اعتبر المتابعون أن صدق مشاعرها يجسد أسمى معاني الوفاء للوالدين، مما حول منصات التواصل الاجتماعي إلى تظاهرة حب وتضامن مع النجمة في محنتها التي لا تزال تترك أثراً عميقاً في قلبها.


مواضيع ذات صلة
وهي تبكي.. لطيفة تتحدث بتأثر عن وفاة والدتها وعدم إنجابها!
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 11:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سجن والدة إعلاميّة راحلة
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 11:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام مؤثر جدًا.. هكذا نعت لطيفة هلي ابن السيدة فيروز
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 11:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الشامي يخلّد ذكرى شقيقه برسالة مؤثرة (صور)
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 11:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

التونسية

التونسي

القادمة

الرحمة

التون

تونسي

ساني

تونس

