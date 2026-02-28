لطيفة التونسية تستعيد ذكريات الوداع المؤثرة لوالدتها الراحلة

شاركت الفنانة لطيفة جمهورها لحظات إنسانية بالغة التأثير استذكرت من خلالها الأيام الأخيرة واللحظات الوداعية لوالدتها التي غيبها الموت مؤخراً.

وعبّرت لطيفة بكلمات محملة بالشجن عن حجم الفراغ الكبير الذي تركه رحيل والدتها في حياتها، واصفة إياها بالسند الحقيقي والبوصلة التي كانت توجه مسيرتها الفنية والإنسانية، ومؤكدة أن ذكراها ستظل محفورة في وجدانها ومداداً لنجاحاتها .



وقد لاقت كلمات الفنانة التونسية تفاعلاً واسعاً من زملائها في الوسط الفني ومن جمهورها العريض الذي تسابق لتقديم عبارات المواساة والدعاء للفقيدة بالرحمة.

ويعكس هذا الاستذكار العاطفي عمق الروابط الأسرية التي لطالما اعتزت بها لطيفة، حيث اعتبر المتابعون أن صدق مشاعرها يجسد أسمى معاني الوفاء للوالدين، مما حول منصات التواصل الاجتماعي إلى تظاهرة حب وتضامن مع النجمة في محنتها التي لا تزال تترك أثراً عميقاً في قلبها.





