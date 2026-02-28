تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
لطيفة التونسية تستعيد ذكريات الوداع المؤثرة لوالدتها الراحلة
Lebanon 24
28-02-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت الفنانة لطيفة
التونسية
جمهورها لحظات إنسانية بالغة التأثير استذكرت من خلالها الأيام الأخيرة واللحظات الوداعية لوالدتها التي غيبها الموت مؤخراً.
وعبّرت لطيفة بكلمات محملة بالشجن عن حجم الفراغ الكبير الذي تركه رحيل والدتها في حياتها، واصفة إياها بالسند الحقيقي والبوصلة التي كانت توجه مسيرتها الفنية والإنسانية، ومؤكدة أن ذكراها ستظل محفورة في وجدانها ومداداً لنجاحاتها
القادمة
.
وقد لاقت كلمات الفنانة التونسية تفاعلاً واسعاً من زملائها في الوسط الفني ومن جمهورها العريض الذي تسابق لتقديم عبارات المواساة والدعاء للفقيدة بالرحمة.
ويعكس هذا الاستذكار العاطفي عمق الروابط الأسرية التي لطالما اعتزت بها لطيفة، حيث اعتبر المتابعون أن صدق مشاعرها يجسد أسمى معاني الوفاء للوالدين، مما حول منصات التواصل الاجتماعي إلى تظاهرة حب وتضامن مع النجمة في محنتها التي لا تزال تترك أثراً عميقاً في قلبها.
مواضيع ذات صلة
وهي تبكي.. لطيفة تتحدث بتأثر عن وفاة والدتها وعدم إنجابها!
Lebanon 24
وهي تبكي.. لطيفة تتحدث بتأثر عن وفاة والدتها وعدم إنجابها!
01/03/2026 11:53:59
01/03/2026 11:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سجن والدة إعلاميّة راحلة
Lebanon 24
سجن والدة إعلاميّة راحلة
01/03/2026 11:53:59
01/03/2026 11:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام مؤثر جدًا.. هكذا نعت لطيفة هلي ابن السيدة فيروز
Lebanon 24
كلام مؤثر جدًا.. هكذا نعت لطيفة هلي ابن السيدة فيروز
01/03/2026 11:53:59
01/03/2026 11:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الشامي يخلّد ذكرى شقيقه برسالة مؤثرة (صور)
Lebanon 24
الشامي يخلّد ذكرى شقيقه برسالة مؤثرة (صور)
01/03/2026 11:53:59
01/03/2026 11:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
إثر حادث مأسوي.. وفاة ممثل تركي شاب شهير
Lebanon 24
إثر حادث مأسوي.. وفاة ممثل تركي شاب شهير
03:32 | 2026-03-01
01/03/2026 03:32:32
Lebanon 24
Lebanon 24
باسم سمرة: لا أفهم أغاني رمضان
Lebanon 24
باسم سمرة: لا أفهم أغاني رمضان
01:10 | 2026-03-01
01/03/2026 01:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة والدها.. مي عمر تشكر كل من واساها
Lebanon 24
بعد وفاة والدها.. مي عمر تشكر كل من واساها
16:21 | 2026-02-28
28/02/2026 04:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توم كروز يجهض أضخم صفقة استحواذ في تاريخ هوليوود
Lebanon 24
توم كروز يجهض أضخم صفقة استحواذ في تاريخ هوليوود
15:00 | 2026-02-28
28/02/2026 03:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عبير نعمة تشارك أجواء تونس ليلاً بإطلالة سوداء راقية
Lebanon 24
عبير نعمة تشارك أجواء تونس ليلاً بإطلالة سوداء راقية
10:30 | 2026-02-28
28/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:19 | 2026-02-28
28/02/2026 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
14:50 | 2026-02-28
28/02/2026 02:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "الميدل إيست".. هذا ما جاء فيه
15:28 | 2026-02-28
28/02/2026 03:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كم قنبلة أُسقطت على خامنئي؟ هذه تفاصيل عملية الاغتيال كاملة
Lebanon 24
كم قنبلة أُسقطت على خامنئي؟ هذه تفاصيل عملية الاغتيال كاملة
01:14 | 2026-03-01
01/03/2026 01:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في فنون ومشاهير
03:32 | 2026-03-01
إثر حادث مأسوي.. وفاة ممثل تركي شاب شهير
01:10 | 2026-03-01
باسم سمرة: لا أفهم أغاني رمضان
16:21 | 2026-02-28
بعد وفاة والدها.. مي عمر تشكر كل من واساها
15:00 | 2026-02-28
توم كروز يجهض أضخم صفقة استحواذ في تاريخ هوليوود
10:30 | 2026-02-28
عبير نعمة تشارك أجواء تونس ليلاً بإطلالة سوداء راقية
09:14 | 2026-02-28
خطوة جديدة لنجل أنجلينا جولي وبراد بيت
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
01/03/2026 11:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
01/03/2026 11:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
01/03/2026 11:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
