باسم سمرة: لا أفهم أغاني رمضان

قال الممثل المصري إن الفنان المعاصر بات متعدد المواهب، إذ يمكنه اليوم الجمع بين التمثيل والإنتاج والإخراج والغناء.



وأضاف سمرة في تصريحات تلفزيونية أن متابعة أغاني "صعبة" بالنسبة له، موضحاً أنه لا يسمع الأغاني ولا يفهم كلماتها، رغم أن بعضها يحقق ملايين المشاهدات ويجذب جمهوراً واسعاً، خصوصاً من الجيل المولود بين 2000 و2005. وقال إن "قد يكون يخاطب هذا الجيل"، لكنه لا يقتنع بأغانيه ولا يركز معها.



وفي المقابل، كشف عن حبه للراب المصري، قائلاً إنه يحب ويجز لأنه "لذيذ" ويفهمه، معتبراً أنه "يقول حاجات حلوة وعنده موقف وطني"، مضيفاً أنه يحبه ويحترمه.



وتطرق سمرة إلى علاقاته داخل الوسط الفني، مؤكداً أهمية الصداقات والاحترام، ومشيراً إلى أن زملاءه من جيله والأجيال السابقة هم "أصحابه وحبايبه"، وذكر من بينهم وأحمد مكي وعمرو سعد ومحمد إمام وكريم .



وشدد على أن الود بين الفنانين ينعكس على الشاشة ويمنح الجمهور طاقة إيجابية، قائلاً إن نجاح أي عمل لا يجب أن يكون على حساب "قهر أو إهانة" أحد، لأن الانسجام وروح الفريق تظهر للمشاهد وتزيد قوة العمل وتأثيره.

