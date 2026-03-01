إثر حادث مأسوي.. وفاة ممثل تركي شاب شهير

تركي شاب يصارع الموت إثر سقوط شجرة عليه (فيديو) | إرم نيوز" style="width: 100%; height: 100%;" /> تركي شاب يصارع الموت إثر سقوط شجرة عليه (فيديو) | إرم نيوز" style="width: 100%; height: 100%;" />

توفي الممثل يلدز عن عمر 27 عامًا، بعد 6 أشهر من دخوله في غيبوبة تامة إثر حادث مأساوي خلال عاصفة قوية ضربت إسطنبول الصيف الماضي.وتعود تفاصيل الحادث إلى منطقة كارتال في الجانب الآسيوي من المدينة، حيث اقتلعت الرياح شجرة ضخمة سقطت على يلدز أثناء تواجده في الشارع، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.ونُقل على الفور إلى المستشفى ودخل ، وظل في حالة حرجة حتى وفاته.وقد أثار خبر وفاته صدمة واسعة بين محبيه وزملائه في الوسط الفني، بعد متابعة حالته على ، حيث أطلق الجمهور دعوات للشفاء خلال الأشهر الماضية قبل أن تتأكد وفاته.ورغم صغر سنه، ترك يلدز بصمة واضحة في الدراما ، بمشاركته في أعمال بارزة مثل نجمة وذات مرة في ، قبل أن يحقق انتشارًا أوسع من خلال مسلسل اسمعني، الذي عزز شهرته داخل وخارجها، خصوصًا في العالم العربي. (العين)