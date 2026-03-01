تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

إثر حادث مأسوي.. وفاة ممثل تركي شاب شهير

Lebanon 24
01-03-2026 | 03:32
A-
A+
إثر حادث مأسوي.. وفاة ممثل تركي شاب شهير
إثر حادث مأسوي.. وفاة ممثل تركي شاب شهير photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توفي الممثل الشاب إبراهيم يلدز عن عمر 27 عامًا، بعد 6 أشهر من دخوله في غيبوبة تامة إثر حادث مأساوي خلال عاصفة قوية ضربت إسطنبول الصيف الماضي.

وتعود تفاصيل الحادث إلى منطقة كارتال في الجانب الآسيوي من المدينة، حيث اقتلعت الرياح شجرة ضخمة سقطت على يلدز أثناء تواجده في الشارع، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

ونُقل على الفور إلى المستشفى ودخل قسم العناية المركزة، وظل في حالة حرجة حتى وفاته.
ممثل <a class='entities-links' href='/entity/2398601436/تركي/ar/1?utm_term=PublicFigures-تركي&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-تركي&id=235400&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=تركي شاب يصارع الموت إثر سقوط شجرة عليه (فيديو) | إرم نيوز" style="width: 100%; height: 100%;" />

وقد أثار خبر وفاته صدمة واسعة بين محبيه وزملائه في الوسط الفني، بعد متابعة حالته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق الجمهور دعوات للشفاء خلال الأشهر الماضية قبل أن تتأكد وفاته.

ورغم صغر سنه، ترك يلدز بصمة واضحة في الدراما التركية، بمشاركته في أعمال بارزة مثل نجمة الشمال وذات مرة في قبرص، قبل أن يحقق انتشارًا أوسع من خلال مسلسل اسمعني، الذي عزز شهرته داخل تركيا وخارجها، خصوصًا في العالم العربي. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي شهير عن 45 عاما بعد تعرضه لوعكة مفاجئة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 11:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل تركي عن 27 عاماً فقط جراء سقوط شجرة عليه (صور)
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 11:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب تعاطيه الممنوعات.. طرد ممثل من مسلسل تركي شهير (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 11:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد توقيفه... إطلاق سراح ممثل تركيّ شهير وهذا أوّل تعليق له
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 11:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

قسم العناية المركزة

الشاب إبراهيم

التركية

التركي

الشمال

تركيا

الترك

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
01:10 | 2026-03-01
Lebanon24
23:00 | 2026-02-28
Lebanon24
16:21 | 2026-02-28
Lebanon24
15:00 | 2026-02-28
Lebanon24
10:30 | 2026-02-28
Lebanon24
09:14 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24