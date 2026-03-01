تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

هاني شاكر تعرّض لأزمة صحية.. وفنانة تطلب من الجمهور الدعاء له

Lebanon 24
01-03-2026 | 04:52
هاني شاكر تعرّض لأزمة صحية.. وفنانة تطلب من الجمهور الدعاء له
هاني شاكر تعرّض لأزمة صحية.. وفنانة تطلب من الجمهور الدعاء له photos 0
أعلنت الفنانة نادية مصطفى عن تعرض الفنان هاني شاكر إلي أزمة صحية جديدة، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، طالبة من جمهورها أن يدعو لها.

وقالت نادية مصطفى في منشورها: "أخي الذي لم تلده أمي، وعشرة العمر الجميل وصديقى وأمير الغناء العربى الفنان الكبير هانى شاكر، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمنّ عليك بالشفاء العاجل وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية، ويطمئن قلبي وقلوب كل من يحبك عليك، اللهم اشفه شفاءً تامًا كاملًا لا يغادر سقمًا، واجعل ما أصابه رفعة في الدرجات وزيادة في العافية  يارب، ربنا يحفظك ويخليك لزوجتك الغالية و أسرتك الكريمة وجمهورك فى كل انحاء الوطن العربى  ويبارك في عمرك ويكتب لك دوام الصحة، دعواتي لك لا تنقطع بأن تعود لنا أقوى كما عهدناك دائمًا بابتسامتك ونبلك ودفء حضورك، أسألكم الدعاء له بالشفاء  التام، اللهم تقبل يا رب".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24