لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
مايكل دوغلاس يجسد رونالد ريغان في مسلسل جديد
Lebanon 24
01-03-2026
|
10:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُجسد نجم
هوليوود
مايكل دوغلاس
البالغ من العمر 81 عامًا، شخصية الرئيس الأميركي السابق
رونالد ريغان
في المسلسل المصغر الجديد "ريغان وغورباتشوف" من إنتاج "
باراماونت
".
وتمّ تصوير أجزاء من المسلسل في ريكيافيك في آيسلندا، موقع القمة التاريخية عام 1986 التي أسهمت في إنهاء الحرب الباردة.
كما يجسد الممثل كريستوفر والتز شخصية
ميخائيل غورباتشوف
.
ويستند المسلسل إلى كتاب كين أدلمان "ريغان في ريكيافيك: ثمان وأربعون ساعة أنهت الحرب الباردة". (ارم نيوز)
ميخائيل غورباتشوف
مايكل دوغلاس
رونالد ريغان
باراماونت
شخصية مي
ارم نيوز
هوليوود
