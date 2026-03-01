تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مايكل دوغلاس يجسد رونالد ريغان في مسلسل جديد

Lebanon 24
01-03-2026 | 10:04
مايكل دوغلاس يجسد رونالد ريغان في مسلسل جديد
مايكل دوغلاس يجسد رونالد ريغان في مسلسل جديد photos 0
يُجسد نجم هوليوود مايكل دوغلاس البالغ من العمر 81 عامًا، شخصية الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان في المسلسل المصغر الجديد "ريغان وغورباتشوف" من إنتاج "باراماونت".

وتمّ تصوير أجزاء من المسلسل في ريكيافيك في آيسلندا، موقع القمة التاريخية عام 1986 التي أسهمت في إنهاء الحرب الباردة.
 
كما يجسد الممثل كريستوفر والتز شخصية ميخائيل غورباتشوف.
 
ويستند المسلسل إلى كتاب كين أدلمان "ريغان في ريكيافيك: ثمان وأربعون ساعة أنهت الحرب الباردة". (ارم نيوز)
