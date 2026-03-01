مايكل دوغلاس يجسد رونالد ريغان في مسلسل جديد

يُجسد نجم البالغ من العمر 81 عامًا، شخصية الرئيس الأميركي السابق في المسلسل المصغر الجديد "ريغان وغورباتشوف" من إنتاج " ".



وتمّ تصوير أجزاء من المسلسل في ريكيافيك في آيسلندا، موقع القمة التاريخية عام 1986 التي أسهمت في إنهاء الحرب الباردة.

كما يجسد الممثل كريستوفر والتز شخصية .

ويستند المسلسل إلى كتاب كين أدلمان "ريغان في ريكيافيك: ثمان وأربعون ساعة أنهت الحرب الباردة". (ارم نيوز)