خضعت لعمليّة عاجلة... ما الذي حصل مع الفنانة مي عز الدين؟

كشف موقع "ET بالعربي"، عن "إنتشار كثيف للصديد في معظم أنحاء معدة وحول أمعاء الفنانة المصريّة ، ما أدى إلى حدوث التصاقات داخلية والضغط على الحوض، وهو ما استدعى التدخل الجراحي العاجل لتسليك الأمعاء وتنظيف المعدة والحوض من الصديد".

Advertisement