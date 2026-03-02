تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
​والده وزير سابق... هكذا تُوفِيَ إبن بطلة مسلسل "باب الحارة" الشهير

Lebanon 24
02-03-2026 | 10:45
​والده وزير سابق... هكذا تُوفِيَ إبن بطلة مسلسل باب الحارة الشهير
توفي كرم غرايبة، نجل الفنانة أناهيد فياض، نجمة مسلسل باب الحارة، وزوجها الوزير الأردني السابق مثنى حمدان غرايبة، عن عمر ناهز 14 عاما، بعد أن أقدم على الانتحار في العاصمة عمّان.

وأفادت تقارير بأنه قفز من جسر معلق، وسط تداول معلومات غير مؤكدة تشير إلى أن التنمر كان السبب وراء الحادث.

وجرى تشييع الراحل في محافظة إربد شمالي الأردن، وسط حالة من الحزن الواسع في الأوساط الفنية والاجتماعية. (روسيا اليوم)
 
 
 
