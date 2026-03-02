تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
والده وزير سابق... هكذا تُوفِيَ إبن بطلة مسلسل "باب الحارة" الشهير
Lebanon 24
02-03-2026
|
10:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي كرم غرايبة، نجل الفنانة أناهيد
فياض
، نجمة مسلسل
باب الحارة
، وزوجها الوزير
الأردني
السابق مثنى
حمدان
غرايبة، عن عمر ناهز 14 عاما، بعد أن أقدم على الانتحار في العاصمة عمّان.
وأفادت تقارير بأنه قفز من جسر معلق، وسط تداول معلومات غير مؤكدة تشير إلى أن التنمر كان السبب وراء الحادث.
وجرى تشييع الراحل في محافظة إربد شمالي
الأردن
، وسط حالة من الحزن الواسع في الأوساط الفنية والاجتماعية. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لا تتناول اللحوم.. هذا سر رشاقة بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" الشهير
Lebanon 24
لا تتناول اللحوم.. هذا سر رشاقة بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" الشهير
02/03/2026 18:15:40
02/03/2026 18:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" تفجع بوفاة ابنها عن عمر يناهز 14 عامًا!
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" تفجع بوفاة ابنها عن عمر يناهز 14 عامًا!
02/03/2026 18:15:40
02/03/2026 18:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" تشارك متابعيها لحظة استجمام هادئة
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" تشارك متابعيها لحظة استجمام هادئة
02/03/2026 18:15:40
02/03/2026 18:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور 14 عاماً.. لقاء يجمع "لطفية" و"عصام" أبطال "باب الحارة" شاهدوا كيف أصبحا (فيديو)
Lebanon 24
بعد مرور 14 عاماً.. لقاء يجمع "لطفية" و"عصام" أبطال "باب الحارة" شاهدوا كيف أصبحا (فيديو)
02/03/2026 18:15:40
02/03/2026 18:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
الأردني
الأردن
روسيا
حمدان
أردني
فياض
قد يعجبك أيضاً
خضعت لعمليّة عاجلة... ما الذي حصل مع الفنانة مي عز الدين؟
Lebanon 24
خضعت لعمليّة عاجلة... ما الذي حصل مع الفنانة مي عز الدين؟
08:04 | 2026-03-02
02/03/2026 08:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارات على الضاحية والجنوب.. إليسا تشن هجوما عنيفا على "الحزب" (صورة)
Lebanon 24
بعد الغارات على الضاحية والجنوب.. إليسا تشن هجوما عنيفا على "الحزب" (صورة)
01:26 | 2026-03-02
02/03/2026 01:26:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر في العناية المركزة.. اليكم جديد حالته الصحية
Lebanon 24
هاني شاكر في العناية المركزة.. اليكم جديد حالته الصحية
23:00 | 2026-03-01
01/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوم هوليوود يهاجمون ترامب بعد الضربات على إيران… واتهامات بـ"إشعال حرب جديدة"
Lebanon 24
نجوم هوليوود يهاجمون ترامب بعد الضربات على إيران… واتهامات بـ"إشعال حرب جديدة"
16:24 | 2026-03-01
01/03/2026 04:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكل دوغلاس يجسد رونالد ريغان في مسلسل جديد
Lebanon 24
مايكل دوغلاس يجسد رونالد ريغان في مسلسل جديد
10:04 | 2026-03-01
01/03/2026 10:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عملية اغتيال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
عملية اغتيال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
20:25 | 2026-03-01
01/03/2026 08:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
07:11 | 2026-03-02
02/03/2026 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
19:51 | 2026-03-01
01/03/2026 07:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
11:45 | 2026-03-01
01/03/2026 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
02:15 | 2026-03-02
02/03/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:04 | 2026-03-02
خضعت لعمليّة عاجلة... ما الذي حصل مع الفنانة مي عز الدين؟
01:26 | 2026-03-02
بعد الغارات على الضاحية والجنوب.. إليسا تشن هجوما عنيفا على "الحزب" (صورة)
23:00 | 2026-03-01
هاني شاكر في العناية المركزة.. اليكم جديد حالته الصحية
16:24 | 2026-03-01
نجوم هوليوود يهاجمون ترامب بعد الضربات على إيران… واتهامات بـ"إشعال حرب جديدة"
10:04 | 2026-03-01
مايكل دوغلاس يجسد رونالد ريغان في مسلسل جديد
07:04 | 2026-03-01
هل تتزوّج كارلا حداد للمرّة الثالثة؟.. إليكم ما قالته (فيديو)
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
02/03/2026 18:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
02/03/2026 18:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
02/03/2026 18:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24