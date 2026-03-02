​والده وزير سابق... هكذا تُوفِيَ إبن بطلة مسلسل "باب الحارة" الشهير

توفي كرم غرايبة، نجل الفنانة أناهيد ، نجمة مسلسل ، وزوجها الوزير السابق مثنى غرايبة، عن عمر ناهز 14 عاما، بعد أن أقدم على الانتحار في العاصمة عمّان.



وأفادت تقارير بأنه قفز من جسر معلق، وسط تداول معلومات غير مؤكدة تشير إلى أن التنمر كان السبب وراء الحادث.



وجرى تشييع الراحل في محافظة إربد شمالي ، وسط حالة من الحزن الواسع في الأوساط الفنية والاجتماعية. (روسيا اليوم)

