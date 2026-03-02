تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
عاصي الحلاني: اللهم احمِ وطننا الجريح لبنان
Lebanon 24
02-03-2026
|
13:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر الفنان
عاصي الحلاني
عبر خاصية “الستوري” على حسابه في Instagram رسالة دعا فيها للبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها.
وكتب
الحلاني
:
«اللهم نستودعك وطننا الجريح
لبنان
. احمه
يا رب
من الشر والغدر، واحمِ أهلنا الأبرياء في كل مناطقه، بدءاً بالجنوب وعاصمتنا
بيروت
والبقاع والشمال».
وتأتي رسالة الحلاني في وقت يعبّر فيه عدد من الفنانين اللبنانيين عن تضامنهم ودعواتهم لحماية لبنان وأهله وسط التوترات التي تشهدها المنطقة.
