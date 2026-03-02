عاصي الحلاني: اللهم احمِ وطننا الجريح لبنان

نشر الفنان عبر خاصية “الستوري” على حسابه في Instagram رسالة دعا فيها للبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها.وكتب :«اللهم نستودعك وطننا الجريح . احمه من الشر والغدر، واحمِ أهلنا الأبرياء في كل مناطقه، بدءاً بالجنوب وعاصمتنا والبقاع والشمال».وتأتي رسالة الحلاني في وقت يعبّر فيه عدد من الفنانين اللبنانيين عن تضامنهم ودعواتهم لحماية لبنان وأهله وسط التوترات التي تشهدها المنطقة.