سيرين عبد النور تشارك لحظة هادئة مع ابنتها على شاطئ البحر

شاركت النجمة متابعيها عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام لحظة هادئة جمعتها بابنتها على .



وظهرت سيرين في الصورة وهي تجلس إلى جانب ابنتها فوق الصخور وتتأملان البحر، في أجواء طبيعية هادئة تعكس لحظة عائلية دافئة. وأرفقت الفيديو بأغنية شايف البحر بصوت ، ما أضفى على المشهد طابعاً رومانسياً وحنينياً.



وقد لاقت اللقطة تفاعلاً بين المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بالعلاقة القريبة التي تجمع سيرين بابنتها وبالأجواء الهادئة التي شاركتها معهم.

