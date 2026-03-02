تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
سيرين عبد النور تشارك لحظة هادئة مع ابنتها على شاطئ البحر

Lebanon 24
02-03-2026 | 16:17
شاركت النجمة سيرين عبد النور متابعيها عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام لحظة هادئة جمعتها بابنتها على شاطئ البحر.

وظهرت سيرين في الصورة وهي تجلس إلى جانب ابنتها فوق الصخور وتتأملان البحر، في أجواء طبيعية هادئة تعكس لحظة عائلية دافئة. وأرفقت الفيديو بأغنية شايف البحر بصوت السيدة فيروز، ما أضفى على المشهد طابعاً رومانسياً وحنينياً.

وقد لاقت اللقطة تفاعلاً بين المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بالعلاقة القريبة التي تجمع سيرين بابنتها وبالأجواء الهادئة التي شاركتها معهم.
 
