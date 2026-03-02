تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
سيرين عبد النور تشارك لحظة هادئة مع ابنتها على شاطئ البحر
Lebanon 24
02-03-2026
|
16:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت النجمة
سيرين عبد النور
متابعيها عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام لحظة هادئة جمعتها بابنتها على
شاطئ البحر
.
وظهرت سيرين في الصورة وهي تجلس إلى جانب ابنتها فوق الصخور وتتأملان البحر، في أجواء طبيعية هادئة تعكس لحظة عائلية دافئة. وأرفقت الفيديو بأغنية شايف البحر بصوت
السيدة فيروز
، ما أضفى على المشهد طابعاً رومانسياً وحنينياً.
وقد لاقت اللقطة تفاعلاً بين المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بالعلاقة القريبة التي تجمع سيرين بابنتها وبالأجواء الهادئة التي شاركتها معهم.
