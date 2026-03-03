تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تعرّف إلى أشخاص يمارسون الشعوذة.. ممثل لبناني شهير يكشف عن تجربته مع "الإلحاد" (فيديو)

Lebanon 24
03-03-2026
تعرّف إلى أشخاص يمارسون الشعوذة.. ممثل لبناني شهير يكشف عن تجربته مع الإلحاد (فيديو)
تعرّف إلى أشخاص يمارسون الشعوذة.. ممثل لبناني شهير يكشف عن تجربته مع الإلحاد (فيديو) photos 0
شارك الممثل اللبناني نيكولا معوض في برنامج "حبر سري" الذي تقدّمه الإعلامية المصرية أسما إبراهيم عبر شاشة "القاهرة والناس". 

وتحدث معوض عن مرحلة صعبة مرّ بها في حياته، عاش خلالها حالة من التمرد والإلحاد، كاشفا عن أسرار جديدة في حياته الشخصية.

وقال معوض: "كنت دائماً ضد كل حاجة وببحث وراء كل شيء، أنا ثورجي بطبعي"، مشيرا إلى أنه في فترة معينة ثار على كل المعتقدات الدينية الموروثة من أسرته، وشعر بحالة من الضياع.

وأشار إلى أن الله له طرقه الخاصة لإعادة الإنسان إلى الطريق الصحيح، لافتًا إلى أنه تعرّف خلال تلك المرحلة على بعض الأشخاص الذين يمارسون الشعوذة وطقوساً سيئة، وهو ما جعله يدرك أن وجود الله حقيقي، قائلاً: "رجعت تاني لديني ورجعت لصوابي وعقلي".

وأوضح معوض أن هذه التجربة مرّ بها في سن السابعة عشرة، مؤكدًا أن هذا التمرد كان نابعاً من طبيعته الشخصية الثائرة حتى على المجتمع والعادات الموروثة. 
 
 

ممثلة شهيرة تكشف عن تحضيراتها لفيلم جديد مع أحمد فهمي!
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 13:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الإلحاد.. هذا ما قالته فنانة عربية شهيرة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 13:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة شهيرة تتحدّث عن خيانة زوجها لها: "ما بدي يحكيني وأنا "single" وعايشي مع امي"
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 13:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"ما بحبه".. ممثل لبنانيّ يتحدّث عن أحد الفنانين: "كان صديقي وعمل حاله ما بيعرفني"
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 13:59:32 Lebanon 24 Lebanon 24

القاهرة والناس

نيكولا معوض

القاهرة

الدينية

lebanon

المصرية

لبنان

مصرية

