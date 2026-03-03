تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
تعرّف إلى أشخاص يمارسون الشعوذة.. ممثل لبناني شهير يكشف عن تجربته مع "الإلحاد" (فيديو)
Lebanon 24
03-03-2026
|
04:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك الممثل اللبناني
نيكولا معوض
في برنامج "حبر سري" الذي تقدّمه الإعلامية
المصرية
أسما إبراهيم عبر شاشة "
القاهرة والناس
".
وتحدث
معوض
عن مرحلة صعبة مرّ بها في حياته، عاش خلالها حالة من التمرد والإلحاد، كاشفا عن أسرار جديدة في حياته الشخصية.
وقال معوض: "كنت دائماً ضد كل حاجة وببحث وراء كل شيء، أنا ثورجي بطبعي"، مشيرا إلى أنه في فترة معينة ثار على كل المعتقدات
الدينية
الموروثة من أسرته، وشعر بحالة من الضياع.
وأشار إلى أن الله له طرقه الخاصة لإعادة الإنسان إلى الطريق الصحيح، لافتًا إلى أنه تعرّف خلال تلك المرحلة على بعض الأشخاص الذين يمارسون الشعوذة وطقوساً سيئة، وهو ما جعله يدرك أن وجود الله حقيقي، قائلاً: "رجعت تاني لديني ورجعت لصوابي وعقلي".
وأوضح معوض أن هذه التجربة مرّ بها في سن السابعة عشرة، مؤكدًا أن هذا التمرد كان نابعاً من طبيعته الشخصية الثائرة حتى على المجتمع والعادات الموروثة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ممثلة شهيرة تكشف عن تحضيراتها لفيلم جديد مع أحمد فهمي!
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف عن تحضيراتها لفيلم جديد مع أحمد فهمي!
03/03/2026 13:59:32
03/03/2026 13:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الإلحاد.. هذا ما قالته فنانة عربية شهيرة
Lebanon 24
عن الإلحاد.. هذا ما قالته فنانة عربية شهيرة
03/03/2026 13:59:32
03/03/2026 13:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة شهيرة تتحدّث عن خيانة زوجها لها: "ما بدي يحكيني وأنا "single" وعايشي مع امي"
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة شهيرة تتحدّث عن خيانة زوجها لها: "ما بدي يحكيني وأنا "single" وعايشي مع امي"
03/03/2026 13:59:32
03/03/2026 13:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بحبه".. ممثل لبنانيّ يتحدّث عن أحد الفنانين: "كان صديقي وعمل حاله ما بيعرفني"
Lebanon 24
"ما بحبه".. ممثل لبنانيّ يتحدّث عن أحد الفنانين: "كان صديقي وعمل حاله ما بيعرفني"
03/03/2026 13:59:32
03/03/2026 13:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
القاهرة والناس
نيكولا معوض
القاهرة
الدينية
lebanon
المصرية
لبنان
مصرية
قد يعجبك أيضاً
رهف عبدالله بإطلالة أنيقة (صورة)
Lebanon 24
رهف عبدالله بإطلالة أنيقة (صورة)
23:00 | 2026-03-02
02/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور تشارك لحظة هادئة مع ابنتها على شاطئ البحر
Lebanon 24
سيرين عبد النور تشارك لحظة هادئة مع ابنتها على شاطئ البحر
16:17 | 2026-03-02
02/03/2026 04:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني: اللهم احمِ وطننا الجريح لبنان
Lebanon 24
عاصي الحلاني: اللهم احمِ وطننا الجريح لبنان
13:54 | 2026-03-02
02/03/2026 01:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
والده وزير سابق... هكذا تُوفِيَ إبن بطلة مسلسل "باب الحارة" الشهير
Lebanon 24
والده وزير سابق... هكذا تُوفِيَ إبن بطلة مسلسل "باب الحارة" الشهير
10:45 | 2026-03-02
02/03/2026 10:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعمليّة عاجلة... ما الذي حصل مع الفنانة مي عز الدين؟
Lebanon 24
خضعت لعمليّة عاجلة... ما الذي حصل مع الفنانة مي عز الدين؟
08:04 | 2026-03-02
02/03/2026 08:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
Lebanon 24
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
14:22 | 2026-03-02
02/03/2026 02:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
07:11 | 2026-03-02
02/03/2026 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. هؤلاء هم قادة "حزب الله" المستهدفون بـ"ضربات الضاحية"
Lebanon 24
بالأسماء.. هؤلاء هم قادة "حزب الله" المستهدفون بـ"ضربات الضاحية"
15:13 | 2026-03-02
02/03/2026 03:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن محمد رعد.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن محمد رعد.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
12:34 | 2026-03-02
02/03/2026 12:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
Lebanon 24
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
07:01 | 2026-03-02
02/03/2026 07:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2026-03-02
رهف عبدالله بإطلالة أنيقة (صورة)
16:17 | 2026-03-02
سيرين عبد النور تشارك لحظة هادئة مع ابنتها على شاطئ البحر
13:54 | 2026-03-02
عاصي الحلاني: اللهم احمِ وطننا الجريح لبنان
10:45 | 2026-03-02
والده وزير سابق... هكذا تُوفِيَ إبن بطلة مسلسل "باب الحارة" الشهير
08:04 | 2026-03-02
خضعت لعمليّة عاجلة... ما الذي حصل مع الفنانة مي عز الدين؟
01:26 | 2026-03-02
بعد الغارات على الضاحية والجنوب.. إليسا تشن هجوما عنيفا على "الحزب" (صورة)
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
03/03/2026 13:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
03/03/2026 13:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
03/03/2026 13:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24