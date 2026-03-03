تعرّف إلى أشخاص يمارسون الشعوذة.. ممثل لبناني شهير يكشف عن تجربته مع "الإلحاد" (فيديو)

شارك الممثل اللبناني في برنامج "حبر سري" الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة " ".



وتحدث عن مرحلة صعبة مرّ بها في حياته، عاش خلالها حالة من التمرد والإلحاد، كاشفا عن أسرار جديدة في حياته الشخصية.



وقال معوض: "كنت دائماً ضد كل حاجة وببحث وراء كل شيء، أنا ثورجي بطبعي"، مشيرا إلى أنه في فترة معينة ثار على كل المعتقدات الموروثة من أسرته، وشعر بحالة من الضياع.



وأشار إلى أن الله له طرقه الخاصة لإعادة الإنسان إلى الطريق الصحيح، لافتًا إلى أنه تعرّف خلال تلك المرحلة على بعض الأشخاص الذين يمارسون الشعوذة وطقوساً سيئة، وهو ما جعله يدرك أن وجود الله حقيقي، قائلاً: "رجعت تاني لديني ورجعت لصوابي وعقلي".



وأوضح معوض أن هذه التجربة مرّ بها في سن السابعة عشرة، مؤكدًا أن هذا التمرد كان نابعاً من طبيعته الشخصية الثائرة حتى على المجتمع والعادات الموروثة.

