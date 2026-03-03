موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـأم تي في أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية

خلال رسالتها المباشرة من يوم أمس، تعرّضت مراسلة الـ"أم تي في" يارا هندي لموقف مرعب، عندما شنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوقفت هندي رسالتها، بعدما اعتقدت أنّ الغارة التي سُمِعَ دويها بقوّة، استهدفت مكاناً قرب ، غير أنّ زميلها في الـ"أم تي في" طمأنها، وقال لها إنّ القصف طال الضاحية الجنوبيّة.