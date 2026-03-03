تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـ"أم تي في" أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية

Lebanon 24
03-03-2026 | 07:38
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـأم تي في أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـأم تي في أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية photos 0
خلال رسالتها المباشرة من مطار بيروت يوم أمس، تعرّضت مراسلة الـ"أم تي في" يارا هندي لموقف مرعب، عندما شنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 
وأوقفت هندي رسالتها، بعدما اعتقدت أنّ الغارة التي سُمِعَ دويها بقوّة، استهدفت مكاناً قرب المطار، غير أنّ زميلها في الـ"أم تي في" نخلة عضيمي طمأنها، وقال لها إنّ القصف طال الضاحية الجنوبيّة.
 
 
 
 
 
