فنون ومشاهير
فقد وعيه وتدهورت صحته... هذه آخر المستجدات عن وضع الفنان العربيّ الشهير بعد خضوعه لعمليّة دقيقة
Lebanon 24
03-03-2026
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مصدر مقرب من عائلة الفنان المصري
هاني شاكر
، أنه "خرج من
غرفة العمليات
بعد خضوعه لجراحة دقيقة لاستئصال جزء من القولون، وكانت حالته مستقرة بعض الشيء، إلا أنه فقد الوعي بعدها بساعات قليلة، لذلك تقرر وضعه على الأجهزة في غرفة العناية المركزة".
وأضاف المصدر أنّ "شاكر واجه أزمة صحية مفاجئة خلال فترة علاجه، بعدما توقفت الكلى عن الاستجابة بشكل طبيعي، الأمر الذي استدعى الاستعداد لإخضاعه لجلسات غسيل كلوي مؤقتة".
وأوضح أن "الحالة شهدت تحسنا نسبيا في وقت لاحق، حيث عادت الكلى للاستجابة وبدأت تعمل بصورة شبه طبيعية، غير أن التطورات لم تسر على النحو المتوقع، إذ فوجئ الأطباء بفقدان الفنان لوعيه". (العربية)
غرفة العمليات
مصري
ال ج
