Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

صدمة في الوسط الفني.. "التنمر" وراء رحيل نجل الفنانة أناهيد فياض

Lebanon 24
03-03-2026 | 14:00
صدمة في الوسط الفني.. التنمر وراء رحيل نجل الفنانة أناهيد فياض
صدمة في الوسط الفني.. التنمر وراء رحيل نجل الفنانة أناهيد فياض photos 0
خيمت حالة من الحزن العميق على الوسط الفني العربي إثر الإعلان عن وفاة "كرم غرايبة"، نجل الفنانة السورية الفلسطينية أناهيد فياض، نجمة مسلسل "باب الحارة"، وزوجها الوزير الأردني الأسبق مثنى غرايبة، عن عمر ناهز 14 عاماً.

أثارت ملابسات الوفاة ضجة واسعة بعد أن نشر الفنان السوري عدنان أبو الشامات تدوينة عبر حساباته الرسمية، كشف فيها أن السبب وراء رحيل الفتى كرم هو تعرضه لضغوط نفسية حادة ناتجة عن "التنمر"، مشيراً إلى أن الفقيد أقدم على إنهاء حياته نتيجة لذلك.
 
وقد أحدث هذا التصريح صدمة كبيرة بين المتابعين، قبل أن يقوم أبو الشامات بحذف المنشور لاحقاً، وسط تكهنات حول رغبة العائلة في الحفاظ على الخصوصية في هذا الوقت العصيب.

رسالة ضد التنمر
وقبل حذف تدوينته، وجه أبو الشامات رسالة قاسية وصف فيها "المتنمر" بأنه "مشروع مجرم" يمارس إرهاباً نفسياً قد يؤدي بضحاياه إلى العزلة أو ما هو أسوأ، داعياً إلى ضرورة وجود قوانين لادعة تحمي الضحايا وتجرم هذه السلوكيات التي تفتقر إلى الأخلاق والإنسانية.

تضامن واسع
في المقابل، لم تصدر عائلة الفنانة أناهيد فياض أي بيان رسمي يحدد تفاصيل الوفاة، واكتفت مصادر مقربة بوصف الفاجعة بـ"المفاجئة". وقد تدفقت رسائل التعزية والمواساة من كبار نجوم الفن والمؤسسات الثقافية، معبرين عن تضامنهم الكامل مع الفنانة في مصابها الأليم، فيما استذكر المعلمون والزملاء في مدرسة الراحل صفاته الحميدة وفطنته التي تركت أثراً لن ينسى.

نبذة عن الفنانة
تعد أناهيد فياض من أبرز الوجوه الفنية التي لمعت في الدراما السورية، حيث اشتهرت بدور "دلال" في سلسلة "باب الحارة"، بالإضافة إلى تميزها الكبير في مجال الدبلجة، حيث منحت صوتها لشخصية "لميس" في المسلسل التركي الشهير "سنوات الضياع".
فنون ومشاهير

متفرقات

منوعات

الفلسطينية

السورية

الأردني

الأردن

فلسطين

التركي

الشام

الترك

