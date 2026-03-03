تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

جنيفر لوبيز تتجه للإنتاج المستقل

Lebanon 24
03-03-2026 | 16:00
جنيفر لوبيز تتجه للإنتاج المستقل
انفصلت جنيفر لوبيز عن تعاونها الإنتاجي مع شركة Artists Equity  التي أسسها بن أفليك ومات ديمون، في خطوة تعكس إعادة ترتيب أولوياتها المهنية بعد عدم تحقيق أفلامها الأخيرة نتائج قوية في شباك التذاكر رغم تلقيها مراجعات إيجابية.

وكان التعاون مع الشركة يهدف إلى إنتاج أعمال ذات طابع فني وتجاري معًا، مثل فيلم Unstoppable وفيلم Kiss of the Spider Woman، لكن الأداء التجاري المحدود لهذه المشاريع دفع فريق لوبيز إلى اتخاذ قرار بالعمل بشكل مستقل ماليًا وإبداعيًا. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع السينما تحولات كبرى نتيجة تغير عادات المشاهدة وتزايد الاعتماد على المنصات الرقمية، ما يجعل النجوم والشركات يعيدون تقييم نماذج الإنتاج التقليدية.

ورغم الانفصال عن شركة أفليك وديمون، لا تزال لوبيز تخطط لمواصلة مسيرتها السينمائية من خلال مشاريع جديدة، من بينها الكوميديا الرومانسية Office Romance التي ستُنتج عبر شركتها الخاصة، في خطوة تعكس رغبتها في الحفاظ على حضورها الفني مع البحث عن فرص أكثر ملاءمة للتغيرات الحالية في صناعة الترفيه.

