فنون ومشاهير
ولي العهد الأردني يعزّي نجمة مسلسل "باب الحارة" بوفاة ابنها (صورة)
Lebanon 24
04-03-2026
|
02:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار ولي
العهد
الأردني
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الوزير الأردني الأسبق مثنى غرايبة وزوجته الفنانة أناهيد
فياض
لتقديم العزاء بوفاة ابنهما الوحيد كرم.
وحضر ولي العهد الأردني إلى العزاء الذي أُقيمت مراسمه في العاصمة عمّان، وحرص على مواساة والد الطفل، مبديا حزنه الشديد لهذا المصاب الأليم، ومقدّماً خالص تعازيه للعائلة.
ورغم الغموض الذي لفّ أسباب وفاة نجل نجمة مسلسل "
باب الحارة
"، ذكر زميلها الفنان السوري عدنان أبو الشامات تفاصيل صادمة، حيث قال عبر حسابه الخاص في موقع "
فيسبوك
" إن "المراهق الوسيم المتفوّق في دراسته، وحيد أهله، قفز من على جسر معلّق في
عمان
، ومات منتحراً بسبب التنمّر عليه".
نجمة "باب الحارة" تفجع بوفاة ابنها عن عمر يناهز 14 عامًا!
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" تفجع بوفاة ابنها عن عمر يناهز 14 عامًا!
04/03/2026 11:55:53
04/03/2026 11:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" تشارك متابعيها لحظة استجمام هادئة
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" تشارك متابعيها لحظة استجمام هادئة
04/03/2026 11:55:53
04/03/2026 11:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خسرت نجلها الوحيد.. نجمة باب الحارة تودّع ابنها ومدرسته تنعيه بهذه الكلمات المبكية (صور)
Lebanon 24
خسرت نجلها الوحيد.. نجمة باب الحارة تودّع ابنها ومدرسته تنعيه بهذه الكلمات المبكية (صور)
04/03/2026 11:55:53
04/03/2026 11:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
Lebanon 24
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
04/03/2026 11:55:53
04/03/2026 11:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الشائعات...هذه حالة هاني شاكر الصحية!
Lebanon 24
بعد الشائعات...هذه حالة هاني شاكر الصحية!
23:00 | 2026-03-03
03/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنيفر لوبيز تتجه للإنتاج المستقل
Lebanon 24
جنيفر لوبيز تتجه للإنتاج المستقل
16:00 | 2026-03-03
03/03/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صدمة في الوسط الفني.. "التنمر" وراء رحيل نجل الفنانة أناهيد فياض
Lebanon 24
صدمة في الوسط الفني.. "التنمر" وراء رحيل نجل الفنانة أناهيد فياض
14:00 | 2026-03-03
03/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هند صبري تستعد لمفاجأة درامية جديدة
Lebanon 24
هند صبري تستعد لمفاجأة درامية جديدة
13:50 | 2026-03-03
03/03/2026 01:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فقد وعيه وتدهورت صحته... هذه آخر المستجدات عن وضع الفنان العربيّ الشهير بعد خضوعه لعمليّة دقيقة
Lebanon 24
فقد وعيه وتدهورت صحته... هذه آخر المستجدات عن وضع الفنان العربيّ الشهير بعد خضوعه لعمليّة دقيقة
10:40 | 2026-03-03
03/03/2026 10:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
00:51 | 2026-03-04
04/03/2026 12:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـ"أم تي في" أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية
Lebanon 24
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـ"أم تي في" أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية
07:38 | 2026-03-03
03/03/2026 07:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
09:45 | 2026-03-03
03/03/2026 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن المنحة الماليّة للعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن المنحة الماليّة للعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
06:37 | 2026-03-03
03/03/2026 06:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
15:34 | 2026-03-03
03/03/2026 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
23:00 | 2026-03-03
بعد الشائعات...هذه حالة هاني شاكر الصحية!
16:00 | 2026-03-03
جنيفر لوبيز تتجه للإنتاج المستقل
14:00 | 2026-03-03
صدمة في الوسط الفني.. "التنمر" وراء رحيل نجل الفنانة أناهيد فياض
13:50 | 2026-03-03
هند صبري تستعد لمفاجأة درامية جديدة
10:40 | 2026-03-03
فقد وعيه وتدهورت صحته... هذه آخر المستجدات عن وضع الفنان العربيّ الشهير بعد خضوعه لعمليّة دقيقة
08:47 | 2026-03-03
هو رجل أعمال... ممثلة لبنانيّة تفقد زوجها بعد صراع مع المرض (صورة)
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
04/03/2026 11:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
04/03/2026 11:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
04/03/2026 11:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
