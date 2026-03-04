تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

ولي العهد الأردني يعزّي نجمة مسلسل "باب الحارة" بوفاة ابنها (صورة)

Lebanon 24
04-03-2026 | 02:16
زار ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الوزير الأردني الأسبق مثنى غرايبة وزوجته الفنانة أناهيد فياض لتقديم العزاء بوفاة ابنهما الوحيد كرم.

وحضر ولي العهد الأردني إلى العزاء الذي أُقيمت مراسمه في العاصمة عمّان، وحرص على مواساة والد الطفل، مبديا حزنه الشديد لهذا المصاب الأليم، ومقدّماً خالص تعازيه للعائلة. 
 
 
 
 
ورغم الغموض الذي لفّ أسباب وفاة نجل نجمة مسلسل "باب الحارة"، ذكر زميلها الفنان السوري عدنان أبو الشامات تفاصيل صادمة، حيث قال عبر حسابه الخاص في موقع "فيسبوك" إن "المراهق الوسيم المتفوّق في دراسته، وحيد أهله، قفز من على جسر معلّق في عمان، ومات منتحراً بسبب التنمّر عليه".


