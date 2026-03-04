ولي العهد الأردني يعزّي نجمة مسلسل "باب الحارة" بوفاة ابنها (صورة)

زار ولي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الوزير الأردني الأسبق مثنى غرايبة وزوجته الفنانة أناهيد لتقديم العزاء بوفاة ابنهما الوحيد كرم.



وحضر ولي العهد الأردني إلى العزاء الذي أُقيمت مراسمه في العاصمة عمّان، وحرص على مواساة والد الطفل، مبديا حزنه الشديد لهذا المصاب الأليم، ومقدّماً خالص تعازيه للعائلة.

ورغم الغموض الذي لفّ أسباب وفاة نجل نجمة مسلسل " "، ذكر زميلها الفنان السوري عدنان أبو الشامات تفاصيل صادمة، حيث قال عبر حسابه الخاص في موقع " " إن "المراهق الوسيم المتفوّق في دراسته، وحيد أهله، قفز من على جسر معلّق في ، ومات منتحراً بسبب التنمّر عليه".



