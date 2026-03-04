فنانة لبنانيّة بارزة تتحدّث عن الحرب... ماذا قالت عن "المقاومة"؟

علّقت الفنانة ، على التطورات الأمنية في ، وكتبت عبر حسابها على "إكس":

"فيه فرق كبير بين لفداء الوطن والإنتحار لدمار الوطن!

الشعب اللبناني بكل طوايفو بدو يعيش..

وما بدنا غير الدولة تحمي أبناءها، وتصون سيادتها، ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار".