16
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
بعد طلاقها من زوجها... ماذا كشفت نيكول كيدمان في أوّل مقابلة تلفزيونيّة لها؟
Lebanon 24
04-03-2026
|
10:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تأكيد أنباء طلاقها من الموسيقي
كيث أوربان
في مطلع عام 2026، أطلت الممثلة العالمية
نيكول كيدمان
في أول ظهور تلفزيوني لها، مع الإعلامي
جيمي فالون
وخلال المقابلة، أكدت كيدمان رسميًا انطلاق العمل على الجزء الثاني من فيلم "Practical Magic"، وأشارت إلى أن الكيمياء بينها وبين
ساندرا بولوك
ستعود بقوّة.
