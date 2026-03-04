تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد طلاقها من زوجها... ماذا كشفت نيكول كيدمان في أوّل مقابلة تلفزيونيّة لها؟

Lebanon 24
04-03-2026 | 10:42
بعد طلاقها من زوجها... ماذا كشفت نيكول كيدمان في أوّل مقابلة تلفزيونيّة لها؟
بعد طلاقها من زوجها... ماذا كشفت نيكول كيدمان في أوّل مقابلة تلفزيونيّة لها؟ photos 0
بعد تأكيد أنباء طلاقها من الموسيقي كيث أوربان في مطلع عام 2026، أطلت الممثلة العالمية نيكول كيدمان في أول ظهور تلفزيوني لها، مع الإعلامي جيمي فالون
 
وخلال المقابلة، أكدت كيدمان رسميًا انطلاق العمل على الجزء الثاني من فيلم "Practical Magic"، وأشارت إلى أن الكيمياء بينها وبين ساندرا بولوك ستعود بقوّة.
 
 
