Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

ممثل شهير يعلن وفاة ابنة عمة ويطالب جمهوره بالدعاء لها

Lebanon 24
04-03-2026 | 13:39
ممثل شهير يعلن وفاة ابنة عمة ويطالب جمهوره بالدعاء لها
ممثل شهير يعلن وفاة ابنة عمة ويطالب جمهوره بالدعاء لها photos 0
أعلن الفنان باسم سمرة وفاة ابنة عمه، اليوم الثلاثاء، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب "باسم سمرة: "توفيت إلى رحمة الله تعالى بنت عمى وأختي الكبيرة نجلاء محمد سمرة، أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وأضاف: "اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء".



