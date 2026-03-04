تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
6
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
0
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
ممثل شهير يعلن وفاة ابنة عمة ويطالب جمهوره بالدعاء لها
Lebanon 24
04-03-2026
|
13:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الفنان
باسم سمرة
وفاة ابنة عمه، اليوم الثلاثاء، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي
فيسبوك
.
وكتب "باسم سمرة: "توفيت إلى رحمة الله تعالى بنت عمى وأختي الكبيرة
نجلاء محمد
سمرة، أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.
وأضاف: "اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عُثِرَ عليها ميّتة في عيد رأس السنة... هذا سبب وفاة إبنة ممثل أميركيّ شهير
Lebanon 24
عُثِرَ عليها ميّتة في عيد رأس السنة... هذا سبب وفاة إبنة ممثل أميركيّ شهير
05/03/2026 00:50:44
05/03/2026 00:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إثر حادث مأسوي.. وفاة ممثل تركي شاب شهير
Lebanon 24
إثر حادث مأسوي.. وفاة ممثل تركي شاب شهير
05/03/2026 00:50:44
05/03/2026 00:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما طلبت من جمهورها الدعاء لها... ممثلة تركيّة شهيرة تخسر معركتها مع السرطان (صور)
Lebanon 24
بعدما طلبت من جمهورها الدعاء لها... ممثلة تركيّة شهيرة تخسر معركتها مع السرطان (صور)
05/03/2026 00:50:44
05/03/2026 00:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة والدتها.. فنانة شهيرة تطلب الدعاء لها بالمغفرة (صورة)
Lebanon 24
بعد وفاة والدتها.. فنانة شهيرة تطلب الدعاء لها بالمغفرة (صورة)
05/03/2026 00:50:44
05/03/2026 00:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نجلاء محمد
باسم سمرة
محمد سمرة
فيسبوك
محمد س
الرحمة
الفضي
بيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
شاهدوا بالفيديو... تيم حسن يعيد شخصية "مسلم" من "باب الحارة" في مسلسل مولانا
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... تيم حسن يعيد شخصية "مسلم" من "باب الحارة" في مسلسل مولانا
15:44 | 2026-03-04
04/03/2026 03:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها من زوجها... ماذا كشفت نيكول كيدمان في أوّل مقابلة تلفزيونيّة لها؟
Lebanon 24
بعد طلاقها من زوجها... ماذا كشفت نيكول كيدمان في أوّل مقابلة تلفزيونيّة لها؟
10:42 | 2026-03-04
04/03/2026 10:42:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة بارزة تتحدّث عن الحرب... ماذا قالت عن "المقاومة"؟
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة بارزة تتحدّث عن الحرب... ماذا قالت عن "المقاومة"؟
07:04 | 2026-03-04
04/03/2026 07:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة نجمة مسلسل شهير.. بعد صراع مع سرطان الدماغ (صورة)
Lebanon 24
وفاة نجمة مسلسل شهير.. بعد صراع مع سرطان الدماغ (صورة)
04:56 | 2026-03-04
04/03/2026 04:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد الأردني يعزّي نجمة مسلسل "باب الحارة" بوفاة ابنها (صورة)
Lebanon 24
ولي العهد الأردني يعزّي نجمة مسلسل "باب الحارة" بوفاة ابنها (صورة)
02:16 | 2026-03-04
04/03/2026 02:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
00:51 | 2026-03-04
04/03/2026 12:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
09:00 | 2026-03-04
04/03/2026 09:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
07:34 | 2026-03-04
04/03/2026 07:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
10:30 | 2026-03-04
04/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زحمة العودة… الجنوبيون يعودون إلى بيوت مدمّرة بحثًا عن مأوى
Lebanon 24
زحمة العودة… الجنوبيون يعودون إلى بيوت مدمّرة بحثًا عن مأوى
07:49 | 2026-03-04
04/03/2026 07:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:44 | 2026-03-04
شاهدوا بالفيديو... تيم حسن يعيد شخصية "مسلم" من "باب الحارة" في مسلسل مولانا
10:42 | 2026-03-04
بعد طلاقها من زوجها... ماذا كشفت نيكول كيدمان في أوّل مقابلة تلفزيونيّة لها؟
07:04 | 2026-03-04
فنانة لبنانيّة بارزة تتحدّث عن الحرب... ماذا قالت عن "المقاومة"؟
04:56 | 2026-03-04
وفاة نجمة مسلسل شهير.. بعد صراع مع سرطان الدماغ (صورة)
02:16 | 2026-03-04
ولي العهد الأردني يعزّي نجمة مسلسل "باب الحارة" بوفاة ابنها (صورة)
23:00 | 2026-03-03
بعد الشائعات...هذه حالة هاني شاكر الصحية!
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
05/03/2026 00:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
05/03/2026 00:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
05/03/2026 00:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24