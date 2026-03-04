ممثل شهير يعلن وفاة ابنة عمة ويطالب جمهوره بالدعاء لها

أعلن الفنان وفاة ابنة عمه، اليوم الثلاثاء، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي .



وكتب "باسم سمرة: "توفيت إلى رحمة الله تعالى بنت عمى وأختي الكبيرة سمرة، أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.



وأضاف: "اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء".

