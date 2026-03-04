شاهدوا بالفيديو... تيم حسن يعيد شخصية "مسلم" من "باب الحارة" في مسلسل مولانا

يواصل النجم تيم حسن تصدّر الترند بمشاهده وتصريحاته العفوية في مسلسل "مولانا"، الذي يتربّع على صدارة قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة "شاهد" ضمن السباق الرمضاني. وفي الحلقة الخامسة عشرة، خطف النجم السوري الأنظار بعدما ارتجل مشهدًا خارج سياق النص أعاد الجمهور إلى أجواء مسلسل "باب الحارة". ففي أحد المشاهد الدرامية، جلس على كرسي والتفت إلى زميله رائد مشرف، الذي يجسّد شخصية "عمران"، واستعاد ملامح شخصية "أبو حاتم" بأسلوبه الخاص قائلًا: "هات واحد شاي يا مسلم"، قبل أن ينظر إليه متأمّلًا ملامحه ويعلّق بعفوية: "دحريشك شو بتشبهو، مو معقول"، وهو ما فاجأ زميله.