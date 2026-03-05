تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
بعد وضعه في العناية المركزة تحت إشراف طبي.. ما هو وضع الفنان هاني شاكر؟
Lebanon 24
05-03-2026
|
04:44
photos
بعد خضوعه لعملية جراحية في القولون إثر إصابته بنزيف ونقله الى أحد
المستشفيات الخاصة
، حيث وُضع في غرفة العناية المركزة تحت إشراف طبي مكثف للاطمئنان على حالته، وجّه عدد كبير من نجوم الفن رسائل دعم للفنان المصري
هاني شاكر
.
فقد حرص كل من الفنان
تامر حسني
ومي فاروق ورامي صبري ونادية مصطفى، والإعلامية شافكي المنيري، على توجيه رسائل دعم ومساندة لهاني، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا الى جمهوره.
ووجّهت الفنانة نادية مصطفى، عضوة مجلس
نقابة المهن الموسيقية
في مصر، عبر حسابها على "إنستغرام"، رسالة دعم مطولة وصفت خلالها هاني شاكر بأنه "أخ لم تلده أمها وعشرة العمر الجميل"، داعية له بالشفاء ، قائلة: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمنّ عليك بالشفاء العاجل وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية، ويطمئن قلبي وقلوب كل من يحبك عليك".
وحذّرت نادية من تداول صورة مفبركة لشاكر أثناء مرضه، وكتبت قائلة: "رجاء عدم نشر الصورة المفبركة الدعاء يرد القدر بإذن الله.. شكرًا من القلب لكل إنسان دعا لأخي الفنان الكبير هاني شاكر.. وقال كلمة طيبة خرجت بصدق.. جعلها الله في ميزان حسناته جميعًا لكن بكل أسف فوجئنا ببعض الصفحات والمواقع تنشر أخبارًا مغلوطة وغير دقيقة.. بل وتداول صورة له على فراش المرض.. صورة مفبركة ومصنوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. بجد... عيب جداً".
الذكاء الاصطناعي
. بجد... عيب جداً".
