18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
11
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
أمل عرفة تنشر صورة عفوية مع كلبها داخل المصعد
Lebanon 24
05-03-2026
|
07:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة
أمل عرفة
صورة شخصية من داخل مصعد، حيث ظهرت وهي تحمل كلبها الصغير بين ذراعيها بابتسامة عفوية ونظارات شمسية داكنة. الصورة تعكس جانبًا مرحًا وإنسانيًا من حياتها اليومية بعيدًا عن الأضواء، وشاركها جمهورها على حسابها الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي.
