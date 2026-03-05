تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

ريهانا في مواجهة أزمة جديدة: ضغوط مهنية وتحديات تلاحق إمبراطوريتها الجمالية

Lebanon 24
05-03-2026 | 09:20
تواجه النجمة العالمية ريهانا مرحلة دقيقة من التحديات التي تصدرت عناوين الصحف الفنية مؤخراً، حيث كشفت تقارير عن أزمات تلاحق مسيرتها المهنية وتوسع إمبراطوريتها في عالم التجميل والموضة، مما أثار قلق جمهورها العريض حول العالم.

تتمحور الأزمة الحالية حول ضغوط إنتاجية ولوجستية تواجه علامتها التجارية الشهيرة، بالتزامن مع تزايد المطالبات الجماهيرية بإصدار ألبومها الغنائي المنتظر منذ سنوات. وأشارت المصادر إلى أن ريهانا تجد صعوبة في الموازنة بين التزاماتها كأم لطلفين وبين إدارة مشاريعها الضخمة التي تطلبت مؤخراً إعادة هيكلة في بعض قطاعاتها الإدارية لمواجهة التغيرات في الأسواق العالمية.

أثارت هذه الأنباء موجة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المتابعون بين داعم للنجمة في خياراتها الشخصية وإعطائها الأولوية لعائلتها، وبين منتقد لتأخرها الفني وتراجع حضورها الموسيقي لصالح الاستثمارات التجارية.
 
رغم هذه الأزمات، لا تزال ريهانا تحافظ على مكانتها كواحدة من أكثر النساء تأثيراً في العالم، حيث تسعى جاهدة لتجاوز هذه العقبات الإدارية والفنية. ويرى مراقبون أن قدرة ريهانا على الابتكار الدائم قد تمكنها من تحويل هذه الأزمة إلى انطلاقة جديدة، سواء عبر طرح منتجات ثورية أو العودة المفاجئة إلى الساحة الغنائية التي هجرتها طويلاً.

