مايا دياب تفتح قلبها حول "اختلاف الدين" مع ابنتها كاي: "الإنسانية هي المظلة الأكبر"

في تصريحات إعلامية لافتة، تحدثت النجمة عن علاقتها بابنتها "كاي" وكيفية تعاملها مع مسألة اختلاف الدين بينهما، مؤكدة على قيم التسامح والانفتاح التي تحرص على غرسها في شخصية ابنتها منذ الصغر.



وأوضحت أن الاختلاف الديني لم يكن يوماً عائقاً في علاقتها بابنتها، بل هو انعكاس للبيئة المتنوعة التي نشأت فيها. وأشارت إلى أنها تحترم خيارات ابنتها وإيمانها، مشددة على أن الرابط الإنساني والأخلاقي هو ما يجمع بينهما قبل أي اعتبار آخر.



واعتبرت النجمة اللبنانية أن تربية الأطفال على تقبل الآخر وفهم الاختلاف هو السبيل الوحيد لبناء مجتمع سوي، لافتة إلى أن "كاي" تمتلك وعياً كبيراً تجاه هذا الموضوع، وتدرك أن الجوهر يكمن في التعامل الحسن والصدق مع النفس ومع الآخرين، بعيداً عن التعصب أو التفرقة.



حظيت تصريحات بتفاعل واسع من قبل متابعيها، حيث أشاد الكثيرون بجرأتها في طرح مواضيع اجتماعية حساسة وبطريقتها الحضارية في إدارة شؤون أسرتها، معتبرين أنها تقدم نموذجاً للتعايش الذي يحتاجه المجتمع في الوقت الراهن.







