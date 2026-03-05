تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
Lebanon 24
05-03-2026
|
13:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت الإعلامية
رابعة الزيات
عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
":
"في ظل الحرب الوحشية وغمرة الموت والحزن الجماعيين، يعتصرني حزن شخصي عميق على فقدان شقيقتي الجميلة الغالية
شيرين
".
وأضافت
الزيات
: "يمتزج دعمي عليها بدموعي على بلادنا وشهدائها، إلى جوار
الرحمن
بإذن الله".
