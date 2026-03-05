أرملة كاتب بارز... وفاة والدة فنانتين سوريتين

توفيت السيّدة سمر الميداني، أرملة الكاتب السوري ، ووالدة الفنانتين السوريتين روعة وربى .



ووري جثمان الراحلة في مقبرة باب الصغير في العاصمة ، عقب تشييع أقيم في منطقة ركن الدين، بحضور أفراد عائلتها وعدد من الأصدقاء والمقرّبين. (ارم نيوز)

