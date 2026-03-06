تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)

Lebanon 24
06-03-2026 | 02:11
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحدثت الفنانة مايا دياب وعن واقعة احتجازها على أيدي مجموعة من الخارجين عن القانون، وكشفت أنها تعرضت لذلك أثناء وجودها في بيروت.

ووصفت دياب خلال الجزء الثاني من حلقتها في برنامج "حبر سري" الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس" حادثة الخطف بأنها من أصعب التجارب التي مرت بها في حياتها.

وقالت إن الواقعة حدثت أثناء قيادتها سيارتها ليلاً في بيروت لتوصيل أحد الأشخاص الى منزله، حيث فوجئت بمجموعة من الأشخاص يهاجمون سيارتها ويكسرون زجاجها، مدّعين أنهم عناصر من أمن الدولة، قبل أن يتضح أنهم عصابة قامت باحتجازها لأكثر من ثماني ساعات.

وأضافت مايا أنها تعرضت خلال تلك الساعات للاعتداء بالضرب والتهديد بالسلاح، مشيرةً الى أن أفراد العصابة استولوا على سيارتها وأموالها، مؤكدةً أن الحادثة تركت لديها صدمة نفسية كبيرة لا تزال تؤثر فيها حتى الآن، خاصة أنها شعرت أن الواقعة كانت مدبّرة وحصلت بعد مراقبتها بدقّة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البرلمان الفنزويلي: تم الإفراج عن 17 سجينا قبل إقرار قانون العفو
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:20:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مايا دياب تثير فضول جمهورها بصورة من الطائرة
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:20:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بدعوى من إعلامية.. القضاء يتحرّك ضدّ مايا دياب
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:20:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تذكرون بطلة كليب "حبيبي يا نور العين" لعمرو دياب؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:20:23 Lebanon 24 Lebanon 24

القاهرة والناس

إبراهيم على

أمن الدولة

مايا دياب

القاهرة

بيروت

بيرة

دياب

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:14 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:15 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:36 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-03-05
Lebanon24
15:14 | 2026-03-05
Lebanon24
13:13 | 2026-03-05
Lebanon24
12:15 | 2026-03-05
Lebanon24
10:36 | 2026-03-05
Lebanon24
09:20 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24