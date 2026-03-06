تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
06-03-2026
|
02:11
A-
A+
A+
A-
تحدثت الفنانة
مايا دياب
وعن واقعة احتجازها على أيدي مجموعة من الخارجين عن القانون، وكشفت أنها تعرضت لذلك أثناء وجودها في
بيروت
.
ووصفت
دياب
خلال الجزء الثاني من حلقتها في برنامج "حبر سري" الذي تقدّمه الإعلامية أسما
إبراهيم على
قناة "
القاهرة والناس
" حادثة الخطف بأنها من أصعب التجارب التي مرت بها في حياتها.
وقالت إن الواقعة حدثت أثناء قيادتها سيارتها ليلاً في بيروت لتوصيل أحد الأشخاص الى منزله، حيث فوجئت بمجموعة من الأشخاص يهاجمون سيارتها ويكسرون زجاجها، مدّعين أنهم عناصر من
أمن الدولة
، قبل أن يتضح أنهم عصابة قامت باحتجازها لأكثر من ثماني ساعات.
وأضافت مايا أنها تعرضت خلال تلك الساعات للاعتداء بالضرب والتهديد بالسلاح، مشيرةً الى أن أفراد العصابة استولوا على سيارتها وأموالها، مؤكدةً أن الحادثة تركت لديها صدمة نفسية كبيرة لا تزال تؤثر فيها حتى الآن، خاصة أنها شعرت أن الواقعة كانت مدبّرة وحصلت بعد مراقبتها بدقّة.
