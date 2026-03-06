استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)

تحدثت الفنانة وعن واقعة احتجازها على أيدي مجموعة من الخارجين عن القانون، وكشفت أنها تعرضت لذلك أثناء وجودها في .ووصفت خلال الجزء الثاني من حلقتها في برنامج "حبر سري" الذي تقدّمه الإعلامية أسما قناة " " حادثة الخطف بأنها من أصعب التجارب التي مرت بها في حياتها.وقالت إن الواقعة حدثت أثناء قيادتها سيارتها ليلاً في بيروت لتوصيل أحد الأشخاص الى منزله، حيث فوجئت بمجموعة من الأشخاص يهاجمون سيارتها ويكسرون زجاجها، مدّعين أنهم عناصر من ، قبل أن يتضح أنهم عصابة قامت باحتجازها لأكثر من ثماني ساعات.وأضافت مايا أنها تعرضت خلال تلك الساعات للاعتداء بالضرب والتهديد بالسلاح، مشيرةً الى أن أفراد العصابة استولوا على سيارتها وأموالها، مؤكدةً أن الحادثة تركت لديها صدمة نفسية كبيرة لا تزال تؤثر فيها حتى الآن، خاصة أنها شعرت أن الواقعة كانت مدبّرة وحصلت بعد مراقبتها بدقّة.