فنون ومشاهير

بالفيديو... كيت ميدلتون تشارك في رقصة بوليوود حافية القدمين

Lebanon 24
06-03-2026 | 14:30
بالفيديو... كيت ميدلتون تشارك في رقصة بوليوود حافية القدمين
بالفيديو... كيت ميدلتون تشارك في رقصة بوليوود حافية القدمين photos 0
كشفت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، عن شغف أطفالها بالرقص خلال زيارتها الرسمية إلى مدينة ليستر البريطانية للاحتفاء بثقافة الجالية الهندية، بعد يوم واحد من احتفالات مهرجان هولي.

حضرت الأميرة عرضًا لرقصة بوليوود قدمته فرقة The Aakash Odedra Company، معربة عن إعجابها بالطاقة والحيوية التي تميز هذا النوع من الرقص، وقالت إن أبناءها الأمير جورج، الأميرة شارلوت، والأمير لويس سيحبون هذه الرقصة بالتأكيد، مشيرة إلى أن لويس سيعجب بالحركات تحديدًا.

وخلال الزيارة، زارت كيت معبد Shreeji Dham Haveli، حيث خلعت حذاءها احترامًا للتقاليد الهندوسية، وانضمت إلى رقصة نسائية تقليدية داخل المعبد بحماس، قائلة: "حسنًا، لنفعل ذلك". وأشاد أعضاء إدارة المعبد بتفاعلها الكبير مع الأنشطة الثقافية والدينية، معتبرين مشاركتها لافتة ومميزة.

يُذكر أن شغف الرقص متوارث في العائلة الملكية، إذ سبق أن أظهرت الأميرة شارلوت اهتمامها بالرقص، بينما فاجأ الأمير لويس الجمهور بحركاته الراقصة العفوية، وكانت الأميرة ديانا، والدة الأمير ويليام، معروفة أيضًا بحبها للرقص.

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24