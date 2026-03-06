بالفيديو... كيت ميدلتون تشارك في رقصة بوليوود حافية القدمين

كشفت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، عن شغف أطفالها بالرقص خلال زيارتها الرسمية إلى مدينة ليستر للاحتفاء بثقافة الجالية ، بعد من احتفالات مهرجان هولي.

حضرت الأميرة عرضًا لرقصة بوليوود قدمته فرقة The Aakash Odedra Company، معربة عن إعجابها بالطاقة والحيوية التي تميز هذا النوع من الرقص، وقالت إن أبناءها الأمير ، الأميرة شارلوت، والأمير لويس سيحبون هذه الرقصة بالتأكيد، مشيرة إلى أن لويس سيعجب بالحركات تحديدًا.

وخلال الزيارة، زارت كيت معبد Shreeji Dham Haveli، حيث خلعت حذاءها احترامًا للتقاليد الهندوسية، وانضمت إلى رقصة نسائية تقليدية داخل المعبد بحماس، قائلة: "حسنًا، لنفعل ذلك". وأشاد أعضاء إدارة المعبد بتفاعلها الكبير مع الأنشطة الثقافية والدينية، معتبرين مشاركتها لافتة ومميزة.

Kate Middleton, Member of British Royal family Breaks Royal protocol and goes Barefoot respecting temple customs and joins Garba dance at Shreeji Dham mandir in Leicester



Beautiful Bhartiy rituals ☺️☺️ pic.twitter.com/sxyTvnJwVF — Sheetal Chopra 🇮🇳 (@SheetalPronamo) March 6, 2026

يُذكر أن شغف الرقص متوارث في العائلة الملكية، إذ سبق أن أظهرت الأميرة شارلوت اهتمامها بالرقص، بينما فاجأ الأمير لويس الجمهور بحركاته الراقصة العفوية، وكانت الأميرة ديانا، والدة الأمير ويليام، معروفة أيضًا بحبها للرقص.