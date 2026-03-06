تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

رحمة رياض تطلق شارة مسلسل "حكاية نرجس" باللهجة المصرية

Lebanon 24
06-03-2026 | 23:00
رحمة رياض تطلق شارة مسلسل حكاية نرجس باللهجة المصرية
رحمة رياض تطلق شارة مسلسل حكاية نرجس باللهجة المصرية photos 0
أصدرت الفنانة العراقية رحمة رياض أغنية شارة مسلسل "حكاية نرجس"، بطولة الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، ضمن مسلسلات النصف الثاني من موسم رمضان 2026، وجاءت الأغنية باللهجة المصرية لتعكس الأجواء النفسية والدرامية للعمل.

تحمل أغنية التتر عنوان "تستنوا إيه"، من كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، وتعبر كلمات الأغنية عن الصراع النفسي الذي تعيشه بطلة المسلسل، وتسبر أعماق شعور الظلم والخذلان الاجتماعي، مع طرح تساؤلات حول القسوة التي قد يتعرض لها الإنسان من المجتمع المحيط.

يُعرض مسلسل "حكاية نرجس" خلال رمضان 2026 على قناة الحياة عند 9:45 مساءً، وقناة dmc عند 11:00 مساءً. ويجسد العمل تجربة درامية نفسية مختلفة، حيث تلعب ريهام عبد الغفور دور امرأة في الثلاثينيات تعيش ضغوطاً اجتماعية بعد الطلاق وتواجه وصم المجتمع بالعقم، ما يدفعها للسعي لتحقيق العدالة واستعادة كرامتها.

ويشارك في المسلسل عدد من النجوم إلى جانب ريهام عبد الغفور، منهم حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي. المسلسل من معالجة وسيناريو وحوار عمار صبري، وفكرة وإخراج سامح علاء، ومن إنتاج محمد مشيش.

