تيم حسن يُشعل المواقع.. شاهدوا كيف قلّد بشار الأسد في مسلسل "مولانا" (فيديو)

تسبب النجم السوري موجة في المشهد الذي قدمه في الحلقة 18 من مسلسل " " الذي يُعرض طيلة شهر المبارك والذي قلّد فيه الرئيس السوري المخلوع بسخرية عارمة.



ولجأ تيم في المشهد إلى محاكاة أسلوب في الكلام وضحكته الشهيرة.

تيم حسن ختم التمثيل بالمعنى الحرفي جسد ٣ شخصيات بنفس الوقت شخصية (مولانا )وشخصية (بشار الاسد)(وياسر العظمة) ، عظمة على عظمة ي تيم ، من تصميمي مع الموسيقى الي من قيم اوف ثرونز enjoy #مولانا #تيم_حسن pic.twitter.com/8PpkHctiXJ — من الكويت🇰🇼 (@salamonlygod) March 6, 2026

وتداول المشاهدون المقطع بشكل واسع، معتبرين أن تقليده كان متقنا وجريئا، ما أضاف إلى شخصية "جابر" بعدا ساخرا جديدا.

كذب كذب 🤣🤣🤣🤣 تيم حسن عم يقلد بشار الأسد #مولانا

مبدع دائما وفريد جدا @actortaim 👏❤️ pic.twitter.com/I2Aajx6sn0 — Tammam (@TamamJrayra) March 6, 2026



يثشار إلى ان مسلسل "مولانا" يحتل المراتب الأولى من حيث المشاهدة والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.



