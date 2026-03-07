تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
07-03-2026 | 04:48
كان الفنان المصري أحمد السقا من بين الضيوف الذين وقعوا في فخ الفنان رامز جلال في برنامج "رامز ليلفل الوحش" الذي يقدمه على قناة mbc مصر.

وقال رامز خلال تقديمه للسقا: "فنان كبير، أفلامه كلها علامات، وباختصار من نجوم الصف الأول، لكن بقاله فترة متحوّل وساب الأفلام وبقى متجه للمشاكل والفيديوهات.. وجيبتك النهارده وعملك فخ، ويمكن لما تتحط في المفرمة عقلك يرجعلك وتخلع عرف الديك.. وهبقى عملت اللي عليَّ.. معانا قلب الأسد النجم اللي اتحسد أحمد السقا".

وخلال الحلقة، سألت المذيعة السقا عن تأثير قرار الانفصال على حالته النفسية، ليرد قائلًا: "الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل".

وخلال المقلب فاجأ رامز، السقا بسؤال عن طليقته مها الصغير حيث قال: "تفضل ترجع لمها الصغير؟"، لينفعل السقا على رامز قائلاً: "محدش له دعوة بحياتي الشخصية عشان ما أعملش جناية هنا".
 
أحمد السقا

مها الصغير

رامز جلال

قلب الأسد

الأسد

رامز

مصري

