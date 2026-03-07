تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
07-03-2026
|
04:48
A-
A+
A+
A-
كان الفنان المصري
أحمد السقا
من بين الضيوف الذين وقعوا في فخ الفنان
رامز جلال
في برنامج "
رامز
ليلفل الوحش" الذي يقدمه على قناة mbc مصر.
وقال رامز خلال تقديمه للسقا: "فنان كبير، أفلامه كلها علامات، وباختصار من نجوم الصف الأول، لكن بقاله فترة متحوّل وساب الأفلام وبقى متجه للمشاكل والفيديوهات.. وجيبتك النهارده وعملك فخ، ويمكن لما تتحط في المفرمة عقلك يرجعلك وتخلع عرف الديك.. وهبقى عملت اللي عليَّ.. معانا
قلب الأسد
النجم اللي اتحسد أحمد السقا".
وخلال الحلقة، سألت المذيعة السقا عن تأثير قرار الانفصال على حالته النفسية، ليرد قائلًا: "الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل".
وخلال المقلب فاجأ رامز، السقا بسؤال عن طليقته
مها الصغير
حيث قال: "تفضل ترجع لمها الصغير؟"، لينفعل السقا على رامز قائلاً: "محدش له دعوة بحياتي الشخصية عشان ما أعملش جناية هنا".
تابع
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
04:48 | 2026-03-07
07/03/2026 15:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
07/03/2026 15:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
07/03/2026 15:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
