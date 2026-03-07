تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
ريما فقيه تنشر صورة لابنها من المستشفى: أرجوكم صلوا من أجله
Lebanon 24
07-03-2026
|
07:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت ملكة
الولايات المتحدة
السابقة
ريما فقيه
، صورة وهي برفقة إبنها الصغير
جايكوب
، في المستشفى.
وعلّقت فقيه على صورة إبنها المريض قائلة: "أرجوكم صلوا من أجل طفلي".
