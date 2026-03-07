تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إطلالة هادئة وعصرية.. هبة نور تلفت الأنظار (صورة)

Lebanon 24
07-03-2026 | 12:14
إطلالة هادئة وعصرية.. هبة نور تلفت الأنظار (صورة)
لفتت الممثلة السورية هبة نور أنظار متابعيها بعد أن شاركت صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة التقطتها على طريقة الـ"سيلفي" أمام المرآة.

وارتدت هبة نور كنزة صوفية بيضاء مزينة بنقوش داكنة، نسّقتها مع بنطال واسع باللون البيج وحذاء رياضي أبيض، كما حملت حقيبة يد صغيرة باللون الأسود، ما أضفى على الإطلالة طابعاً بسيطاً وعصرياً في الوقت نفسه.

وتفاعل المتابعون مع الإطلالة التي بدت فيها النجمة السورية بإطلالة طبيعية وهادئة، حيث اعتاد جمهورها على مشاركتها لحظات من يومياتها وإطلالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
