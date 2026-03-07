إطلالة هادئة وعصرية.. هبة نور تلفت الأنظار (صورة)

لفتت الممثلة أنظار متابعيها بعد أن شاركت صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة التقطتها على طريقة الـ"سيلفي" أمام المرآة.وارتدت هبة نور كنزة صوفية بيضاء مزينة بنقوش داكنة، نسّقتها مع بنطال واسع باللون البيج وحذاء أبيض، كما حملت حقيبة يد صغيرة باللون الأسود، ما أضفى على الإطلالة طابعاً بسيطاً وعصرياً في الوقت نفسه.وتفاعل المتابعون مع الإطلالة التي بدت فيها النجمة السورية بإطلالة طبيعية وهادئة، حيث اعتاد جمهورها على مشاركتها لحظات من يومياتها وإطلالاتها عبر .