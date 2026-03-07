تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
فنون ومشاهير
هيا مرعشلي تعبر عن قلقها من الحرب الروحية (صورة)
Lebanon 24
07-03-2026
|
15:34
photos
أكدت الممثلة
هيا مرعشلي
في منشور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام أن الحرب الروحية أصبحت واقعاً لا يمكن إنكاره، مشيرة إلى أن الحقائق ستتكشف في الفترة
القادمة
. وعبّرت الفنانة عن شعورها بأننا نعيش في زمن ستظهر فيه الأمور بوضوح بعد فترة من الغموض.
