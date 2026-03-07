هيا مرعشلي تعبر عن قلقها من الحرب الروحية (صورة)

أكدت الممثلة في منشور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام أن الحرب الروحية أصبحت واقعاً لا يمكن إنكاره، مشيرة إلى أن الحقائق ستتكشف في الفترة . وعبّرت الفنانة عن شعورها بأننا نعيش في زمن ستظهر فيه الأمور بوضوح بعد فترة من الغموض.

