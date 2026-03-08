"نقابة الممثلين في مصر".. رفض للتراشق ودعوة إلى وقف "معارك التريند"

أعربت في مصر، برئاسة ، عن أسفها لما وصفته بحالة التراشق والمهاترات بين بعض الفنانين عبر ، معتبرة أن هذه السلوكيات لا تليق بتاريخ الفن المصري وقيمته.



وأكدت النقابة أن بعض الفنانين انصرفوا إلى "معارك وهمية" هدفها خدمة والسعي وراء "التريند"، بدل التركيز على تقديم أعمال فنية تليق بمكانة الفن المصري، مشددة على أن الجمهور وحده من يملك حق منح الألقاب، وأن القيمة الفنية لا تُقاس بالتصنيفات الرقمية أو نسب المشاهدة.



ودعت النقابة إلى التوقف الفوري عن أي خلافات تسيء إلى صورة الفن المصري، معتبرة أن الفنان صاحب رسالة وقدوة، وأن الحفاظ على مكانة الفن مسؤولية مشتركة، فيما شددت على أن الإبداع الحقيقي يبدأ حين تتراجع "الأنا" لمصلحة الفن ودوره في التنوير والبناء.

