إليسا توجه رسالة دعم مؤثرة لنساء لبنان والمشرّدات قسرًا

وسلطت إليسا الضوء على الأمهات اللواتي يحمين أطفالهن من الخوف والقصف، وعلى الفتيات المتمسكات بأحلامهن رغم قسوة الظروف، مؤكدة أن قلبها وتفكيرها وصلاتها مع هؤلاء النساء، ومشددة على أن المرأة تبقى عماد الحياة واستمرارها حتى في أصعب الأوقات.