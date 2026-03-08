تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إليسا توجه رسالة دعم مؤثرة لنساء لبنان والمشرّدات قسرًا
Lebanon 24
08-03-2026
|
11:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّهت الفنانة
اللبنانية
إليسا رسالة تضامن عبر منصة "إكس" بمناسبة يوم المرأة العالمي، خصّت فيها النساء اللواتي يواجهن الحرب والنزوح، معبّرة عن تقديرها لكل امرأة لبنانية اضطرتها الظروف إلى مغادرة منزلها رغمًا عنها.
وسلطت إليسا الضوء على الأمهات اللواتي يحمين أطفالهن من الخوف والقصف، وعلى الفتيات المتمسكات بأحلامهن رغم قسوة الظروف، مؤكدة أن قلبها وتفكيرها وصلاتها مع هؤلاء النساء، ومشددة على أن المرأة تبقى عماد الحياة واستمرارها حتى في أصعب الأوقات.
